‘Niti ne dovolim, da me obsojaš. Je jasno?!’

V hiši v gozdu divja prava psihološka vojna. Zaradi skritih nalog in taktiziranja so odnosi med odpadniki nenehno na preizkušnji, pri čemer sta še najbolj povezana Adrijana Štribl in Rene Šantić, ki dokaj složno sprejemata odločitve. Simona Križniksedi na dveh stolčkih in poskuša krmariti med željami odpadniškega parčka na eni in Bojana Kermavnerja na drugi strani. In ne mine teden, da ne bi prišlo do večjega prepira.