Nives Orešnik presenečena nad fotografijami s posestva

Na vprašanje, ali ji je v spominu ostalo druženje s Tilnom, ki se je tisti dan večkrat zaljubil vanjo in ji na zmenku hotel ukrasti poljub, odgovori: "V zelo lepem spominu mi je ostal celoten dan, ki sem ga preživela s tekmovalci, kot tudi druženje s Tilnom. Čeprav je pri tekmovalcih, sploh pa pri dvojčkih vse ena velika šala in zabava, se mi zdi to, da če ti nekdo pokaže naklonjenost, nameni kompliment ali izrazi svoje občutke, nekaj lepega. Nisem pa vsega skupaj vzela preveč resno, saj sem bila vendar v šovu. Dogajanje okrog lepih žensk se zmeraj napihne in kdaj izpade malce klišejsko. Sama sem tega že malce naveličana in ljudje večkrat zato mislijo, da sem nehvaležna, vendar tudi meni ni lahko to, da me ljudje povezujejo v prvi vrsti ali samo s lepoto, da mi skoraj ne znajo dati drugega komplimenta kot to, da sem lepa, da se borim s predsodki in da nisem sama kriva, s kakšnim videzom sem se rodila. Kdaj tudi mene boli, da živimo v času, ko se vse vrti okoli videza, lepote, in so ljudje zaradi tega povečini nesrečni, čeprav bi lahko morda ravno zato vodo vlekla na svoj mlin. Malce smo izgubili vrednote, odnosi so postali površinski in zato sama v zadnjem času ne hodim na zmenke, saj sem zaradi odnosov utrujena, se mi je pa zdelo zelo lepo, da so mi potem zmenek pripravili na Kmetiji. Mislim, da si vsi zaslužimo lepih trenutkov in ljubezni, tudi Tilen, in mislim, da ga prava zaljubljenost, najlepši zmenki in iskren poljub še čakajo zunaj Kmetije."