Nocoj bomo dobili zmagovalca Kmetije!

Kdo je največ delal? Kdo največ taktiziral in kdo je tisti, ki si zmago zasluži? Vse to bomo izvedeli danes ob 20. uri na POP TV, ko bomo dobili zmagovalca letošnje Kmetije.

Aneta Andollini, Denis Toplak, Franko BajcinNik Trilerse bodo srečali v areni pred poroto in voditeljico Natalijo Bratkovič. Tokrat boste karte lahko premešali tudi gledalci, saj boste lahko oddali glas za svojega favorita. Pozorno spremljajte današnjo oddajo in izvedeli boste, kako in kdaj lahko glasujete za svojega favorita.

Bo zmagala Aneta, tekmovalka, ki je bila ostalim tekmovalcem največji trn v peti? Ali bo to Denis, ki je Kmetijo pred štirimi leti že zmagal? Morda Franko, za katerega vsi sotekmovalci pravijo, da je igral hinavsko igro? Ali bo to najmlajši tekmovalec Nik, ki se je spretno izognil dvobojem in ni bil v niti eni areni?

Zmagovalca letošnje Kmetije, ki bo dobil nagrado v vrednosti 50.000 evrov, bomo dobili še danes! Spremljajte nas na POP TV od 20. ure dalje.