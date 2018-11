Nocoj ne zamudite pogovora z izpadlim parom

Pravijo, da so spremembe dobrodošle. No, vsekakor so te popestrile dogajanje v Kmetiji, saj bomo nocoj priča malo drugačnemu dvoboju. Tokrat se bosta v areni za obstoj na Kmetiji borila kar dva para: Franko in Aneta terLuka inLara.

Franko in Aneta sta največja nasprotnika, Lara in Luka pa sta se tudi že na samem začetku hudo sprla. To bo še zanimivo ...

Z izpadlim parom se bomo v Facebook live-u takoj po koncu nocojšnje oddaje, ki je na sporedu ob 20. uri na POP TV, med drugim pogovarjali o dvoboju, ali je kaj, kar obžalujeta, da v Kmetiji sta ali nista naredila, kako bosta izkoristila svojo prepoznavnost ter kakšni so njuni načrti za naprej. Ne zamudite!