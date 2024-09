Nocoj se pričenja nova sezona Kmetije

Deseterica se je že borila v resničnostnih šovih – od Big Brotherja, Sanjskega moškega, pa do preteklih sezon Kmetije. Prvič pa bodo pred kamere stopili 25-letni strojnik Žan Hronek iz Stoperc, 18-letna manekenka Nuša Šebjanič z Jesenic, 39-letni avtomehanik Stanislav Travnikar iz Brežic, 23-letni trgovec Žiga Mohar iz Dobrepolja, 25-letna kozmetičarka Ines Dužič iz Rač in fant Eve Lune, 23-letni ustvarjalec video vsebin Nejc Abram z Jesenic.

Izzivi, ki čakajo tekmovalce, bodo letos še posebej težki. Pričakala ju bosta neobdelano polje in stroga gospodarica Nada, skrb za živali bo nuja že od prvega dne, njihov vsakdan pa bodo zapolnila številna presenečenja in preobrati. Kot je že napovedala Natalija Bratkovič, bo sezona nabita s čustvi, nepričakovanimi razpleti in krvavimi dvoboji. V nocojšnji prvi oddaji Kmetije bodo tekmovalci takoj ob prihodu na posestvo dobili prvo nalogo. Kdo bo našel klobuk in postal prvi glava družine? Kdo bo v prvem tednu najbolj taktiziral in kdo bo odkril prvo in največjo skrivnost Kmetije?

Nova sezona Kmetije se prične nocoj ob 20. uri na POP TV, vsako oddajo pa si lahko ogledate dan prej na VOYO.