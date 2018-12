Nocoj se V ŽIVO pogovarjamo z Aneto in Nikom

Čez dva dni bomo dobili zmagovalca letošnje Kmetije. Tik pred velikim finalom pa se bosta v našem studiu oglasila še finalista Aneta Andolliniin Nik Triler, ki bosta odgovarjala tudi na vaša vprašanja. Zastavite jih lahko na uradnem Facebook profilu Kmetije.

Aneta in Nik sta se ujela odlično in bila ves čas nepremagljiva zaveznika, kar ju je pripeljalo do finala. In čeprav sta se z ostalimi člani pogosto razumela precej slabše, pasta s Kmetije odnesla čudovito prijateljstvo. Njuno zgodbo si lahko ogledate TUKAJ.

Vse finaliste lahko v petek ob 17. uri ujamete še v trgovini Jager center Velenje, v soboto ob 20. uri pa z njimi v živo ali z domačih naslanjačev doživljate boj za laskavi naslov zmagovalca Kmetije 2018.