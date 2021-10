Nocoj spopad močnih tekmecev, vračata pa se Stanka in Jan

Nocoj se bosta v areni pomerila dva močna tekmovalca, Ambrož Vahen Kralj in Mattia Rutar . Večina članov družine si želi zmage drugega in Mattia odhaja v dvoboj s trezno glavo: “ Imam možnost, da dam ven najmočnejšega. Ambroža nikakor ne podcenjujem. ” A tudi Ambrož nikakor ne podcenjuje svojega nasprotnika.

Med čakanjem na odhod v areno bo Anže Tadeja seznanil z dogajanjem na posestvu. Temu se namreč še sanja ne, da so Aljaž, Lina, Gino in Tjaša zavezniki. Anže začudenemu Tadeju: “Aljaž in Lina pa hočeta kontrolirati kamenčke.”