Nocoj spopad za zadnje mesto v finalu in prihod porotnikov

V tednu, ko je zemljo neprestano močil dež, bi družina morala prekopati vrt. Ker pa ta dan prihaja gospodarica Nada, se tekmovalci zavedajo, da jim kljub požrtvovalnosti in trudu ne bo uspelo. Aljaž in Tom sta zato družno dobila idejo, da bi preprosto prestavili tablo. Danijela: "Jaz sem mogoče imela kanček upanja, da bomo Nado lahko okrog prinesli, ampak ne, ne." Nada bo takoj opazila, kaj so ušpičili: "Res ste bili pridni, še bolj ste pa z žavbami namazani."