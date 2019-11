Nov preobrat v igri, Tom preseneti z zadnjo potezo

Nov teden resničnostnega šova Kmetija se bo pričel z zanimivim preobratom. Potem ko sta se Luka Lampret in Tom Zupan znova povezala z Janom in Tilnom Klobaso, bo izpadli tekmovalec presenetil s poslovilnim pismom, namenjenim izključno Reneju Šantiću. Družini se bo poteza zdela nenavadna, dvojčka pa bo to tako zelo zmotilo, da se bosta hotela dokopati do pisma.