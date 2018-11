Tokrat je bila Zdenka tista, ki je prilila olje na ogenj

Člani družine eden za drugim dvigujejo roke od tedenske naloge, celo glava družine sam. Anna in Alexander bojkotirata nalogo zaradi jeze nad Nikom , Nik pa noče delati, če drugi ne bodo. Le Zdenka, Sabina, Denis in Franko raje kot v spore energijo vlagajo v delo, čeprav je na posestvu skoraj nemogoče se ne vplesti v spor, saj se ta odvija na vsakem koraku.

Nik in Anna sta se hudo sprla že zjutraj, ko je moral posredovati Alex, ki se je sicer do zdaj držal zase, a je očitno tudi on izgubil potrpljenje. "Jaz bojkotiram nalogo, naj se sam je** pe**** mali," je bil oster. Nik je Anni dejal, naj se pobere h kozam, "kamor spada", ona pa mu je odvrnila, da on spada v gnoj.

Denis in Aneta se zapleteta v spor vedno, ko sta si v bližini, tudi pred Natalijo se nista mogla zadržati, Denis ji je med drugim navrgel: "Si prizadeta? Tako lažeš, da vse smrdi od tebe, lažnivka smrdljiva!" in dodal: "Pa kdo bo to gledal, morali bi ti narediti eno štalco, da bi notri lajala." Nato pa si je z podstavkom za posodo zastrl pogled nanjo.

In to se je kmalu potrdilo. Čeprav je Anna takoj, ko so jo izbrali za prvo dvobojevalko, napovedala, da bo za dvobojevalko izbrala Aneto (kot že mnogi prej), si je na koncu premislila (kot že mnogi prej). Z izbiro je šokirala vse: ker naj ne bi ugodili njenemu pogoju, da gre z Aneto v boj, če bosta lahko spali v različnih kajžah, seje odločila za Zdenko. "Da se bova imeli lepo v kajži," je pojasnila izbiro. Čeprav je z izbiro večino presenetila, Aneta je to celo označila za "podlo, podlo, podlo", pa jo je Zdenka razumela. "Prav ima, saj če še hoče ostati na kmetiji, je logično, da je izbrala šibkejši člen, to vsak dela tako, ji dam čisto prav."

Ob Natalijinem prihodu je Alex dobro povzel dogajanje: "V zraku so čudne energije. Eni se smejijo, drugi jočejo, eni psihično napadajo druge … vse je čudno. Bolj se bližamo finalu, bolj so ljudje čudni."

Tokrat je olje na ogenj prilila Zdenka: "Udari me, udari me ..."

A še bolj kot z Denisom se Aneta zapleta v prepire z Zdenko, ta pa zna dobro prilivati olje na ogenj. Ker je Zdenka ni nehala "pikati", jo je Aneta posvarila: "Prisežem, da te bom užalila, spet se boš jokala!" Ker se Zdenka za svarila ni zmenila, je Aneta proti njej zalučala skodelico kave: "Umakni se! Ne žali me!"

Zdenka je nato stopila čisto do Anete in jo izzvala: "Ajde, udari me, udari me ..." Aneta pa jo je prosila, da naj se umakne od nje in naj se ne ne dotika. "Ne dotikaj se me! Ne dotikaj se me! Ne dotikaj se me!" se je drla Aneta, Zdenka pa je nadaljevala s svojim mnenjem o Aneti.

Fantje so Aneto skušali umiriti, nato pa so bili priča še prepiru med Nikom in Alexom. "Ozračje je tako napeto, da ni važno, ali se umikaš, si tiho … karkoli narediš, si u istem dreku," je sklenil Franko.