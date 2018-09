Novo razkazovanje mišic: bo razigranost ogrozila nalogo?

Povratniki se, ker večino časa lahko le čakajo, zelo zbližujejo in iskreno pogovarjajo - kadar se ne kregajo, seveda. Sabina se razgovori o ljubezni, odkrito spregovori tudi Miha. Najdejo način, kako se boriti proti slabim življenjskim pogojem – z zabavno meditacijo. Denis sicer ne skriva, da mu meditacija ni blizu: "Jeb**** te meditacija. Nimaš kaj za delat, pa zapreš oči in si nekaj misliš .. jaz si lahko mislim, da on se***e tam!"