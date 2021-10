Novi klani vodijo igro, Anže Franca spravil ob živce

Polona je v prejšnji oddaji uporabila črn kamen in poskrbela za popoln preobrat v igri klanov. Prvi dvobojevalec je postal Aljaž, proti njemu pa se bo v areni boril Anže. Glasovanje je pospremil val obtoževanj in prerekanj, je bilo pa zato bolj zabavno dogajanje na tržnici, ko sta vse svoje čare dobro izkoristili tako Tjaša kot Karin.





Franc je kot glava družine že zjutraj na Kmetiji (vse dogajanje si lahko že dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO)organiziral delo in ni dovolil poležavanja. Družino je zbral za mizo in delil naloge, kar vsem ni bilo všeč - predvsem Majdi in Anžetu. Franca je zanimalo, kdo bo kuhal in pekel, dekleta so molčala. Franc je udaril po mizi in člane družine nagnal, naj se lotijo priprave izdelkov za trgovino, saj nimajo ne praška ne drugih potrebnih stvari.

icon-expand Hlapcu ali dekli ne bo lahko. FOTO: POP TV

Medtem so se stanovalci v hiši v gozdu pogovarjali o tem, kdo bo drugi dvobojevalec. Le Stanki ni bilo do pogovora – povedala je, da se ji ne ljubi razmišljati, saj da je v hiši na dopustu. Odločena je le eno – če pride v hišo v gozdu dekle, bo dekla, če pride moški, bo hlapec - oboje v pravem pomenu besede. V vsakem primeru bo moral novi stanovalec delati. Novi klani Medtem ko se je glava družine ukvarjal z nalogo, so se drugi člani družine ukvarjali s taktiziranjem. Videti je, da so se začela oblikovati nova zavezništva. Tjaša, Karin in Gino so razmišljali, da bi se bilo dobro znebiti Line in Polone. Gino je priznal, da s Tjašo ne zaupata več Aljažu in Lini. Nagibali so se k temu, da bi glasovali za Anžeta – verjamejo namreč, da je Anže tisti, ki Aljaža morda lahko izloči.

Lina, Romana in Nina so pekle pecivo za predstavo, in to kar 6 različnih. Romana se je trudila lepo pogovarjati z Lino, saj je prepričana, da brez pozitivne energije ni mogoče dobro opraviti naloge. Dobra volja je vladala tudi med moškimi člani družine. Le kako dolgo bo trajalo prijetno vzdušje? Presenečenje za Stanko V gozdu, kjer imajo eno samo nalogo – ostati skriti pred ostalimi člani družine – so se trudili nekako koristno zapraviti čas. Z nekaj kreativnosti so izdelali gugalnico, na kateri se je prva zagugala Stanka in obudila spomine iz otroštva.

Franc je bil slabe volje, ker se mu zdi, da se člani družine ne trudijo dovolj in da ne delajo dobro na kmetiji. Posebej ga je iz tira vrglo, ko je videl posedati Anžeta, ki nikakor ni razumel, zakaj je prav on njegov trn v peti. Poleg je posedala tudi Polona, a njej ni rekel niti besede.

Drugi dvobojevalec je … Voditeljica Natalija je prispela na posestvo in družino posedla za mizo. Pred glasovanjem o drugem dvobojevalcu je Aljaž priznal, da sta ga presenetili Polona s črnim kamenčkom in Majda, ki je svoj kamen postavila predenj. Majda se je zagovarjala, da le ni želela glasovati za Romano, saj je hotela zaščititi ženske, Aljaž pa je pokazal, da je nad tem zelo razočaran in da je pričakoval, da je Majda na njegovi strani. Mattia je v želji, da bi zaščitil Tadeja, svoj kamen podaril Anžetu, Tilen enako. Romana je glasovala za Gina, Gino za Anžeta – zanj sta glasovala tudi Tjaša in Tadej. Majda je Anžetu dala kamen zgolj zato, ker ji je to možnost ponudil Anže sam. Enako je glasovala tudi Karin. Anže je svojega zakotalil pred Tilna, Anže pa je prejel še kamenček od Nine. Polona je glasovala za Gina, saj meni, da je edini konkurenčen Aljažu. Aljaž pa je povedal, da se veseli kajže z Anžetom, svoj kamen pa je zakotalil pred Tadeja. Lina je glasovala enako. Franc kot glava družine s svojim kamnom ni mogel več spremeniti rezultata, je pa glasoval za Anžeta, ki je tako postal drugi dvobojevalec. Franc je priložnost je izkoristil tudi za to, da je Anžeta skritiziral. "Me ne preseneča, da moja pamet moti Franca. Če bova kdaj skupaj spala v kajži, mu pa lahko pokažem, da lahko delam tudi tako, da mu bodo tisti klobuk gasilci morali rezati dol z glave. Ker mu ga bom fiksno pritrdil na glavo," mu ni ostal dolžen Anže in dodal, da mu je bilo že po prvem kamenčku jasno, da bo drugi dvobojevalec on. Pri glasovanju se je razvnela tudi debata o tem, kako je celotna družina taktizirala, kako glasovati. Anže se je znašel v vlogi žrtvenega jagnja, a se s tem ne obremenjuje – zaveda se, da se bo v areni prej kot slej znašel vsakdo.

icon-expand Lina si želi, da se Aljaž vrne, Aljaža zanima, kaj je na drugi strani ograje. FOTO: POP TV

Stanka ne zaupa Ambrožu Stanka je prepričana, da Ambrož nekaj skriva in mu ne zaupa. Kot je povedala, se boji, da se bo z novim izpadlim tekmovalcem Ambrož povezal in obrnil proti njej in Janu. Jan upa, da bo izpadel Aljaž, ki ga Ambrož ne mara, medtem ko ni ravno prepričan, kako bi izgledalo, če bi se jim v hiši v gozdu pridružil Anže.

Lina si želi, da se Aljaž vrne, Aljaž pa je povedala, da se mu zdi, da je hiša v gozdu morda v redu rešitev. Prepričan je, da lahko tam dobi kakšen podatek več kot na posestvu, kjer se vse dogaja skrito očem.

icon-expand Tjaša je poskušala očarati trgovca. FOTO: POP TV

Tokrat na tržnico Tjaša in Karin Tjaša se je na trgovanje posebej pripravila – popoln mejkap in oprijeta oblačila so bila obvezna oprema, na svoje čare pa računa tudi Karin. Zaplesali sta, zapeli – in očarali. Tjaša je sedla na poličko, skušala šarmirati s svojo zadnjico – a trgovec ni popuščal. Karin je ubrala drugo taktiko – preprosto je naštela, kaj rabita in trgovec je vse zložil v vreče. Očitno je bila njena taktika boljša! Medtem pa v hiši v gozdu ... Romana se je ob ograji sestala z Ambrožem in mu zaupala, da je drugi dvobojevalec postal Anže. Ambrož je to zaupal Stanki in Janu. Jan še verjame, da mu Ambrož ne želi škoditi, medtem ko Stanka nikakor ne zaupa. "Kdorkoli bo izpadel, mu na našem gruntu ne bo lahka. Bo kar trda predla," je med drugim napovedal Ambrož. Medtem ko so v hiši v gozdu razpredali o potencialnem hlapcu, so na posestvu opravili generalko, ob tem pa se člani družine niso mogli nehati smejati. A kaj kmalu bodo njihovi nasmeški izginili z obrazov. Jutri jih čaka velika preizkušnja. Bo predstava, ki jo bodo uprizorili za gospodarico Nado in njene goste uspešna? Nenazadnje pa se približuje tudi arena in predvsem Aljaž postaja vse bolj zaskrbljen – se bo v areni moral namesto proti drugemu dvobojevalcu Anžetu boriti proti Ambrožu?