Nuša doživela razočaranje, kljub temu bo podpirala Tima

OGLAS

'Kot da sem s fronte prišel' Šest finalistov je noč preživelo v hiški v gozdu. Nika Trilerja je vse bolelo, pa ne zaradi dvoboja z Ines Dužič, temveč zaradi ležišča. Tim Novak se je čudil: "Mi smo tule 20 dni spali." Nik pa se je pritoževal: "Kot da sem s fronte prišel." Tim mu je nato razkazal, kaj je z gozdarji počel med svojim bivanjem v gozdu, nakar ga je preizkusil še v žaganju, a se je Nik odločil, da se bo raje držal bazena.

Jasmin Cerić je bil z mislimi doma. FOTO: POP TV icon-expand

Jasminu so se začele dogajati lepe stvari Ines se je veselila prihoda porotnikov, predvsem ženskega dela, Laure Beranič, Nuše Šebjanič in Polone Kranjc. Poleg njih so prispeli Marjana Povše, Boris Vidovič, Nejc Abram in Jasmin Cerić. Slednji je bil razdvojen: "Ker zunaj so se mi ravno začele dogajati neke lepe stvari. Bi raje bil tam, kot pa tukaj." Ko je zagledal Ines, pa je komentiral: "Zdaj mi je v bistvu na nek način ravna črta, ko sem jo videl. Nisem bil nekaj preveč vesel, nisem pa žalosten. Lažje bi mi bilo, če je ne bi bilo." Kasneje je še dodal, da sta z Ines imela malo bolj prijateljski odnos, a se je to spremenilo zaradi dogodkov po njegovi vrnitvi domov: "Pri njej tudi ne vidim, da poskuša, ampak pri ženskah se nikoli ne ve." Nušino veselje se razblini po pogovoru z Ines Nušo je zanimalo, kaj vse se je zgodilo v času, ko je ni bilo na posestvu. Marsikaj je že vedela, saj je informacije pridobila od izpadlih tekmovalcev. Ines ji je povedala, da se Tim ne namerava več zapletati z njo in da bo poskušal rešiti zadeve z dekletom Tino. Nušo je to razžalostilo, povedala je, da je Tima čakala, da je odštevala dneve do svoje vrnitve ali njegove izločitve. Bilo ji je tako težko in tako zelo ga je pogrešala, da je jokala vsak dan. Nuša: "Poskušala sem živeti življenje, ki sem ga imela pred njim, ampak nikakor ni šlo." Poudarila pa je, da ga bo v vsakem primeru podpirala do konca, saj mu je tako obljubila.

Tim ne ve, kako naj ji pove ... Ko sta se Tim in Nuša videla, sta se objela, finalist pa je povedal, da se morata pogovoriti in marsikaj razčistiti. In res nista dolgo čakala, toda Nuše zgodbice niso zanimale, takoj je prešla k bistvu. Zanimalo jo je, ali je sprva res ni želel imeti za porotnico. Zaupala mu je, da je čakala nanj, on pa ni vedel, kako naj ji pove, da ne misli z njo imeti nič več, da pa s tem ne bo izgubil njene podpore. Finaliste čaka veliko dela Gospodarica Nada je prišla na posestvo z navodili za zadnjo nalogo. Povedala je, da tekmovalce čaka veliko dela, poleg dolga iz prejšnjega tedna morajo razstaviti svinjak in hlev, ki so ga postavili za osličko. Poskrbeti morajo tudi za vrt, ga okopati in zaliti, vsak pa mora skuhati svojo jed, in sicer s sestavinami, ki jih pridelajo na kmetiji. Očistiti morajo tudi hlev, ob njeni vrnitvi pa bodo morali pokazati, da znajo molzti. Nada: "Prejšnjič so me razočarali. Upam, da me tokrat ne bodo, ker bo to zadnja naloga."

Porotniki bodo določili tri pare, ki se bodo borili za tri mesta v superfinalu. FOTO: POP TV icon-expand

Porotniki bodo določili tri pare dvobojevalcev Natalija Bratkovič je porotnikom zaželela dobrodošlico: "Imeli boste odločilno vlogo v razvoju dogodkov finalnega tedna. Na posestvu je ostalo 6 finalistov, ampak v superfinalu se bodo za glavno nagrado potegovali le trije. Dan prej se bodo spopadli trije pari in vi, draga druščina, boste izbrali te tri pare." Po ogledu sporočila pa sta se že sporekla Jasmin in Nuša. Porotnik je povedal, da Tim igra in z njo manipulira, samo da bi glasovala zanj. Nuša: "Ne zanima me." In je zapustila druščino. Jasmin: "Ona pravi, vem, da manipulira z menoj, ampak vseeno bom to naredila." Nuša: "Zato ker jaz znam držati besedo." Kmetija je odslej na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.