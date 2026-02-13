Nuša in Ema samozavestno v areno, obeta se hud boj

Družina v prejšnjem tednu ni opravila prve tedenske naloge, kar se je zgodilo prvič doslej. Gospodarica Nada bo pričakovala, da bo tokrat opravljena brezhibno. A ko bo prispela na posestvo, bo tam zavladala panika, hiša bo namreč v neredu. Ali bo tekmovalcem uspelo odpraviti stare grehe in navdušiti z novim hlevom?

Nuša Šebjanič in Ema Dragišić pa bosta v kajži čakali na drugo areno sezone. Ema: "Zdaj sem na vrsti jaz in čas je, da gre ona domov." Nuša: "Če bo treba enega odžagati, jo bom jaz prej." V areni pa bo vroče in napeto že pred dvobojem. Natalija Bratkovič Emi glede njenega odnosa z Janom Zoretom: "A je res med vama taka lepa simpatija?" Ema bo odrezala: "Očitno ne."