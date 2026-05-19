Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Nuša in Ema znova na posestvu, Jan je napovedal 'akcijo'

Velenje, 19. 05. 2026 21.17 pred 7 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Po prihodu povratnikov se je na posestvu odvila prava telenovela. Jan Zore je želel izvedeti, katera povratnica je kriva za njegov samski stan, zaradi Eme Dragišić pa je ljubezenske težave imel Gregor Merdaus. Polfinalisti morajo med povratniki izbrati peterico, ki jim bo pomagala na poti do finala.

Kmečka telenovela

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Na posestvo so prispeli povratniki. Prvi so bili La Toya Lopez, Lana Pečnik, Dino Kurtović in Pia Filipčič. Jan Zore je takoj povprašal Lano, kaj se dogaja zunaj, saj so do njega prišle 'čudne zgodbice'. Lana je pojasnila, da je bila na posestvu samo pet dni, zato ni mogla vedeti, kaj se je dogajalo zatem. A je tudi dodala, da sta z Emo Dragišić postali dobri prijateljici, zato je v resnici izvedela marsikaj. Razkrila je tudi, da naj bi imela Nuša Šebjanič namen osvajati Jana. Slednji je napovedal akcijo, saj je po novem samski.

Naslednjo četverico porotnikov so sestavljali Alenka Weiss, Gregor Merdaus, Dejan Guzej in Žiga Florjan Sedevčič. Aleksandra April se je najbolj razveselila Dejana, ki je edini izpolnil svojo obljubo in jo imenoval za glavo družine. Gregor pa ni bil najboljše volje, saj je imel doma težave. Ema je v telefonskem pogovoru omenila, da naj bi se zapletel z Alenko, kar pa je slišala njegova najdražja. O tem se je nameraval takoj pogovoriti z Emo. Gregor: "Povedal ji bom, kaj se ona gre, kaj si misli, da je. Da ji dam malo pamet v glavo." Jezil se je, češ da je težave povzročala že na posestvu.

Ema je na posestvo prišla skupaj z Markom Baržićem, Jušem Čopom in Nušo. Mark je pričakoval, da jih bodo vsi veseli, a ni bilo tako. Nuši se je celo dozdevalo, da prav noben objem ni bil iskren. Objela sta se tudi Jan in Ema, ki ji je tekmovalec takoj povedal, da se morata pogovoriti. Ema: "Kaj sem pa jaz naredila?" Jan se je jezil, češ da se ne bi smela vtikati v življenja drugih, a ni mogel skriti naklonjenosti do nje. Juš mu je zaradi tega položil na srce, naj se osredotoči na tekmovanje.

Ema se je najprej opravičila Gregorju, ker je zakuhala ljubezensko dramo pri njem doma. Razjezila pa se je, ker ni bila kriva za Janov samski stan. Povedala je, da ni nora, da bi pisala njegovi bivši. Tudi ko sta se umaknila na samo, je vztrajala, da ni kriva za razpad zveze, sumila je, da sta zaplet zakrivili Lana in Nuša. Pred Natalijo Bratkovič se je zato vnela vroča debata. Jan se je kasneje pogovoril še z Nušo, a ni verjel, da ni povezana z dogajanjem v zunanjem svetu.

Polfinalisti izbirajo med povratniki

Polfinalisti morajo do naslednjega dne med povratniki izbrati pet posameznikov. Da bodo moški in ženske enakovredno zastopani, morajo izbrati enega moškega in štiri ženske povratnice. Natalija: "Izbranci vam bodo s svojimi odločitvami pomagali priti do finala." Jan je takoj pomislil na mnogoboj v parih.

Polfinalisti in vsi povratniki
Polfinalisti in vsi povratniki
FOTO: POP TV

Zvečer sta se pogovorila Dejan in Aleksandra, ki sta se v zadnjem tednu skupnega bivanja na posestvu zelo zbližala. Tekmovalka je jasno povedala, da bo izbrala njega, on pa, da bo storil vse, da bi ji pomagal do finala, saj je polfinalistka človek na mestu. Nuša pa je Igorju in Pii povedala, da bi lahko prepričala Jana, da naj ne izbere Eme, ampak njo, v resnici pa bi pomagala Igorju. Slednji je komentiral, da se ne bo zanašal na nikogar. Igor: "Jaz se bom vedno zanašal na eno osebo, ki me nikoli ni izdala. In to sem jaz."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 jan zore nuša šebjanič ema dragišić

Prihajajo povratniki, Jan in Gregor se bosta jezila na Emo

24ur.com Superfinalistki Sanjskega moškega sta Arijanna in Kristina
24ur.com Popoln preobrat v Sanjskem moškem, dve sta morali domov
24ur.com Prihajajo povratniki, Jan in Gregor se bosta jezila na Emo
24ur.com Čas je za trenutek resnice, zvestoba tekmovalca bo na preizkušnji
24ur.com Nocoj spopad za zadnje mesto v finalu in prihod porotnikov
24ur.com Žan premaga Tjašo, Maja in Nik se dokažeta v najbolj zahtevni nalogi
24ur.com Sta imeli Hana in Lara pred finalom že spakirane kovčke?
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
vizita
Portal
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Glavobol? Ne, možganski tumor
Glavobol? Ne, možganski tumor
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
dominvrt
Portal
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713