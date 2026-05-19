Nuša in Ema znova na posestvu, Jan je napovedal 'akcijo'

Kmečka telenovela

Na posestvo so prispeli povratniki. Prvi so bili La Toya Lopez, Lana Pečnik, Dino Kurtović in Pia Filipčič. Jan Zore je takoj povprašal Lano, kaj se dogaja zunaj, saj so do njega prišle 'čudne zgodbice'. Lana je pojasnila, da je bila na posestvu samo pet dni, zato ni mogla vedeti, kaj se je dogajalo zatem. A je tudi dodala, da sta z Emo Dragišić postali dobri prijateljici, zato je v resnici izvedela marsikaj. Razkrila je tudi, da naj bi imela Nuša Šebjanič namen osvajati Jana. Slednji je napovedal akcijo, saj je po novem samski.

Naslednjo četverico porotnikov so sestavljali Alenka Weiss, Gregor Merdaus, Dejan Guzej in Žiga Florjan Sedevčič. Aleksandra April se je najbolj razveselila Dejana, ki je edini izpolnil svojo obljubo in jo imenoval za glavo družine. Gregor pa ni bil najboljše volje, saj je imel doma težave. Ema je v telefonskem pogovoru omenila, da naj bi se zapletel z Alenko, kar pa je slišala njegova najdražja. O tem se je nameraval takoj pogovoriti z Emo. Gregor: "Povedal ji bom, kaj se ona gre, kaj si misli, da je. Da ji dam malo pamet v glavo." Jezil se je, češ da je težave povzročala že na posestvu. Ema je na posestvo prišla skupaj z Markom Baržićem, Jušem Čopom in Nušo. Mark je pričakoval, da jih bodo vsi veseli, a ni bilo tako. Nuši se je celo dozdevalo, da prav noben objem ni bil iskren. Objela sta se tudi Jan in Ema, ki ji je tekmovalec takoj povedal, da se morata pogovoriti. Ema: "Kaj sem pa jaz naredila?" Jan se je jezil, češ da se ne bi smela vtikati v življenja drugih, a ni mogel skriti naklonjenosti do nje. Juš mu je zaradi tega položil na srce, naj se osredotoči na tekmovanje.

Ema se je najprej opravičila Gregorju, ker je zakuhala ljubezensko dramo pri njem doma. Razjezila pa se je, ker ni bila kriva za Janov samski stan. Povedala je, da ni nora, da bi pisala njegovi bivši. Tudi ko sta se umaknila na samo, je vztrajala, da ni kriva za razpad zveze, sumila je, da sta zaplet zakrivili Lana in Nuša. Pred Natalijo Bratkovič se je zato vnela vroča debata. Jan se je kasneje pogovoril še z Nušo, a ni verjel, da ni povezana z dogajanjem v zunanjem svetu.

Polfinalisti izbirajo med povratniki

Polfinalisti morajo do naslednjega dne med povratniki izbrati pet posameznikov. Da bodo moški in ženske enakovredno zastopani, morajo izbrati enega moškega in štiri ženske povratnice. Natalija: "Izbranci vam bodo s svojimi odločitvami pomagali priti do finala." Jan je takoj pomislil na mnogoboj v parih.

