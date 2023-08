Nuša iz Vrtnic in vina v boj na Kmetijo, doma jo bo čakal sanjski moški

V letošnji že 10. sezoni resničnostnega šova Kmetija se bo za zmago potegovalo kar 22 tekmovalcev. Med njimi je tudi energična in zgovorna Nuša Maloprav, ki so jo gledalci spoznali kot komentatorko Sanjskega moškega. Romantično dogajanje je komentirala skupaj z Aljo Džafič v oddaji Vrtnice in vino. V Kmetijo se je prijavila prav zato, ker je že bila na televiziji, pravi. Nuša: "In ko to gledaš, te seveda malo povleče, da bi ti tudi poskusil."