Nuša je čakala na Tima, jokala je vsak dan

Finalisti in Ines Dužič bodo v pričakovanju prihoda porotnikov. Glava porote: "Jaz mislim, da bo družina poroto super sprejela. Tudi fini ljudje pridejo, tako da mislim, da se bomo razumeli vsi med seboj." Tjaša Vrečič: "Zelo se že pozna, da smo res tik pred koncem in da je zelo pomembno, kdo je v poroti, kakšni so odnosi in kako se taktizira." Med porotniki je tudi Nuša Šebjanič, ki bo iskrena kot vedno: "Vseh 30 dni, kar sem bila zunaj, sem Tima čakala." Ines bo zaupala: "Jaz sem jokala vsak, vsak, vsak dan." Ines: "Težko mi je za njo in res upam, da reši tole." Kakšno pa bo njuno snidenje?