Nuša je kopala jamo Lani, vanjo je padla sama

Velenje, 05. 02. 2026 21.00

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Nuša Šebjanič si je prizadevala, da bi Lani Pečnik izglasovali močnega nasprotnika in jo poslali domov. Načrt ji je spodletel, saj so tekmovalci za drugo dvobojevalko določili prav njo. Franc Vozel pa je bil počaščen, ko mu je Carmen Osovnikar namenila zlat oreh.

Dino preseneti Franca, Ema preseneti hlev

Franca Vozla je pred izborom drugega dvobojevalca čakalo presenečenje, potem ko je zagledal Dina Kurtovića z orodjem v roki. Za tekmovalca je pred tem povedal, da živi med oblaki, zdaj pa se je izkazal s svojimi spretnostmi in znanjem pri izdelavi kokošnjaka. Medtem ko je v hiši, tudi zaradi polnih želodcev, vladalo zadovoljstvo, je v hlevu vladala lakota. Hlapca in dekli so izvedeli, da jim je glava družine Ema Dragišić želela prinesti hrano, a jim tega ni dovolila Nuša Šebjanič in njen klan. Še Žiga Florjan Sedevčič je potožil: "Hočete reči, da meni Nuša jemlje iz ust? In znanje?" Ema se je še isti dan odločila, da Nuše ne bo več poslušala in je hlevu vrnila Pratiko. Sama je dobila načrte, ki so jih potrebovali pri tedenski nalogi. Ko je načrt pokazala družini, pa so ugotovili, da mere kokošnjaka niso povsem pravilne.

Ema je Lani vrnila Pratiko.
Ema je Lani vrnila Pratiko.
FOTO: POP TV

Nušin načrt se začne podirati

Francu se je dvignil pritisk, ko je izvedel, da želi Nuša v dvoboj poslati Dejana Guzeja, s tem pa par delovnih rok. Odločen je bil, da bo sam glasoval zanjo. Franc: "Jaz vidim, kdo dela, kdo ne dela, in to je to." Komentiral je, da Nuša dobro igra igro, a pri njem to ne deluje. Nuša vse do izbora drugega dvobojevalca ni vedela, kaj se plete za njenim hrbtom.

Zlat oreh za Franca

Carmen Osovnikar je za začetek obelodanila svojo odločitev, zlat oreh je namenila Francu. Carmen: "Brez njega jaz mislim, da kmetija ne bo obstala." Kot je pred tem razkrila Natalija Bratkovič, zlat oreh ne prinaša samo imunitete, temveč tudi skupno usodo. S Francem bosta v naslednjem tednu postala usodni par. Če bo denimo eden izmed njiju postal glava družine, bosta vlogo prevzela oba. Franc: "Jaz te bom kar privezal." Carmen pa se je veselila novega znanja: "Vem, da sem izbrala pravega človeka, ker se Franc najbolj spozna na vsa dela na kmetiji."

Nuša pade v jamo, ki jo je izkopala sama

Sledili so glasovi hlapcev in dekel. Lana je svoj glas namenila Nuši, Pia Filipčič, Gregor Merdaus in Žiga prav tako, saj jih je pustila stradati in jim je vzela Pratiko. Juš Čop, Mark Baržić, Jan Zore, Žan Zore in Nuša so oreh namenili Dinu. Aleksandra April je glasovala za Nušo, Dejan prav tako. Urška Gros je oreh namenila Dinu, Franc, Dino, Alenka Weiss in Ema pa Nuši. Carmen je črn oreh, ki prinaša dva glasova, namenila Janu, a s tem ni spremenila ničesar. Lana: "Mi smo cel teden za hišo kopali eno ogromno jamo, ampak zdaj vidimo, da si je očitno največjo tokrat izkopala Nuša."

Nuša bo kot druga dvobojevalka izbirala vrsto dvoboja. Tekmovalci bodo znova izbirali med močjo, spretnostjo in znanjem, a letošnja sezona prinaša novost, saj bodo lahko dvobojevalci v vsaki vrsti imeli na izbiro tri različne igre.

Ali se mora Ema bati Nuše?

Dvobojevalki sta se morali preseliti v kajžo, pred odhodom pa je Nuša Emi povedala: "Naslednji teden ti notri v kajžico. Ko pridem nazaj, veš, kaj bo." Ema se je branila, češ da njen glas ni bil odločilen. Zavedala se je, da je Nuša zelo maščevalna in da bo v primeru poraza za glavo družine imenovala Juša, ki bo poskrbel za njen odhod v areno.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Nepričakovan preobrat na izboru drugega dvobojevalca

