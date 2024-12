Nuša je prebolela Tima: Želim mu srečo v življenju

Nuša Šebjanič je po superfinalni areni povedala, da je bila kot najmlajša tekmovalka v Kmetiji pod velikim pritiskom. Nuša: "Prvič sem bila tako daleč stran od družine, da se nismo slišali, videli, nič, in to je bil dodaten stres zame. Zelo sem pogrešala atija, zato sem že tudi kar malo obupala, ko sem prišla do arene." Njen oče je tudi nasprotoval njeni prijavi v tekmovanje, a ko se je vrnila domov, je bil neverjetno ponosen nanjo, ker je zdržala tako dolgo. Nuša: "In tudi vem, da me zdaj že nestrpno čaka doma, tako da komaj čakam, da pritečem v njegov objem."

Ob koncu snemanja je imela več razlogov za dobro voljo, med njimi je bila zmaga Tima Novaka. Nuša: "Tako da sem presrečna, po moje še bolj kot on." Poleg tega so v zraku ostali obeti, da bosta ostala v stikih. Resda se je Tim, potem ko je dobil pismo svojega dekleta, odločil, da bo poskušal rešiti njuno zvezo, toda po Nušini vrnitvi je bilo po njenem prvotnem razočaranju kar naenkrat spet govora o tem, da bosta zunaj videla, kako in kaj.

A je Tim v zadnjem intervjuju razkril, da se je njuna zgodba končala na posestvu, obljube pa so bile del taktike, da se Nuša ne bi obrnila proti njemu v najbolj pomembnem tednu tekmovanja. Kot je pojasnil, so se ob njegovem prihodu domov vrnila čustva in občutki iz realnega življenja. Z dekletom sta imela dolge in boleče pogovore o dogajanju na posestvu, a sta vse prebrodila in ostala skupaj.