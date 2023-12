Nuša je prva superfinalistka, štirje finalisti morajo v areno

Porotniki so se po razpravi enoglasno odločili, da si vstopnico za superfinale zasluži Nuša Maloprav. Za drugi dve mesti se bodo pomerili Alen Ploj in Patricija Virant ter Žan Simonič in Tim Novak.

OGLAS

Mateja vpliva na glasovanje porote Porota se je zbrala na trgu, da bi sprejela odločitev, komu podeliti vstopnico za superfinale. Trije porotniki so bili sprva za Alena Ploja, a jih je več premišljevalo o Patriciji Virant. Zapletlo se je, ko sta Tamara Talundžić in Suzana Bajrić izjavili, da bi v superfinalu raje videli Žana Simoniča kot Patricijo, nakar je Mateja Šereg spomnila Franca Rajšpa, da so mu dekleta stala ob strani, ko ga je Žan izdal. Sledila je malce burnejša razprava, po kateri so porotniki sprejeli enoglasno odločitev.

Nuša gre naravnost v superfinale Odločitev so morali skrivati do prihoda Natalije Bratkovič, ko jo je obelodanil glava porote Franc: "V poroti smo se odločili, da gre naravnost v superfinale Nuša." Superfinalistka je zajokala, povedala je, da toči solze sreče. Nuša: "Zdajle sem v šoku, bom morala malo zadihati." Priznala je, da je pričakovala drugačen razplet, napovedala pa, da se bo borila v imenu vseh žensk: "Bomo raztrgali. Terminator prihaja."

Alen in Patricija skupaj v boj za superfinale Sledil je izbor finalista, ki bi ga porotniki želeli najprej videti v areni. Klara Vodopivec je glasovala za Žana. Nejc Hočevar se je odločil za Alena, Mateja za Žana. Suzana je svoj kamenček namenila Alenu, Gregor Fabrici in Tamara prav tako. Franc je kamenček namenil Alenu v upanju, da bo s tem dobil določeno prednost. Alen je s petimi glasovi porote postal prvi dvobojevalec, kar je bila tudi njegova želja. Natalija je takoj zatem naznanila izbor drugega dvobojevalca. Razkrila je še, da bo z izidom tega glasovanja znan tudi drug par dvobojevalcev. Glasovanje je bilo tokrat tajno, glasovali pa so tudi tekmovalci, ki so morali počakati na trgu. Alen je res dobil prednost, v primeru neodločenega rezultata bi sam izbiral svojega nasprotnika. Patricija je glasovala za Tima Novaka, slednji je glasoval za Žana. Alen je kamenček dal Patriciji, Žan Timu. Nuša je kot zadnja glasovala za Patricijo. Med porotniki je Suzana glasovala za Tima, da bi Žan dobil lažjega nasprotnika. Gregor je prav tako glasoval za Žana, Tamara, Mateja, Franc, Nejc in Klara pa za Patricijo. Finalistka je tako postala Alenova nasprotnica.

Drug par dvobojevalcev sta Žan in Tim Drug par dvobojevalcev, ki se bo spopadel za mesto v superfinalu, sta tako postala Tim in Žan. Dvobojevalci tokrat ne bodo izbirali vrste bojev niti vrstnega reda, pomerili se bodo v samo eni borbi, ki bo najtežja do sedaj. Natalija: "V superfinalu Kmetije je mesto samo za najboljše." Tim in Žan sta se kasneje znova povezovala, ko sta razpravljala o odločitvi porote. Ni se jima zdelo prav, ker niso upoštevali njunega doprinosa in težkih preizkušenj v šotoru in areni.

Nuša se veseli uvrstitve v superfinale Nuša se je spominjala zanjo prelomnega trenutka v tekmovanju, ko jo je Nejc imenoval za glavo družine. Nuša: "Takrat sem se jaz odprla." Odkrila je, da je dobra vodja, da zna tudi udariti po mizi in da se je veliko naučila. Luka Juren se je odločil, da ji bo ob novi prelomnici, uvrstitvi v superfinale, namenil manjšo pozornost. Pripravil je darilce, sestavljeno iz zlatnika, čaja, paštete in svečke, kar je Nušo zelo razveselilo.

Ne zamudite nove oddaje resničnostnega šova Kmetija jutri ob 21.15 na POP TV in se prijavite k sodelovanju v novi sezoni.