Terminatorka Nuša: Kmetija je izkušnja, ki ti za vedno ostane v spominu

Nuša Maloprav pravi, da je bilo življenje na posestvu nepozabno po zaslugi složnega klana, v katerem je bila. Vrnitev domov je bila zanjo fantastična, tudi zaradi presenečenj, ki jih je pripravil njen sanjski moški. In kakšni so njeni načrti za prihodnost?

Slovenija te je lahko že spoznala, in sicer v vlogi komentatorke Sanjskega moškega. Sedaj si resničnostni šov izkusila na lastni koži in prestala si še veliko bolj zahtevne preizkušnje. Kako bi na kratko opisala to doživetje? Moje doživetje s Kmetijo X bi opisala z besedami: ogromna preizkušnja same sebe. S komentiranjem oddaje se ne more primerjati. Z vidika tekmovalca v oddaji je zanimiva preizkušnja, sploh če ne pričakuješ, da boš v šovu kar vseh 70 dni. Biti tekmovalec je naporno, pred tabo so različne preizkušnje in tako kot v življenju imaš tudi v šovu vzpone in padce, dobre dneve in slabe. Za piko na i pa lahko rečem, da če si v dobrem, složnem klanu, mislim na svojo vijolično družino, pa so ti dnevi na kmetiji nepozabni.

Kot komentatorka v Vrtnicah in vinu si bila vedno gajstna in glasna, na posestvu sprva ni bilo tako. Zakaj? Res je, pred televizorjem smo vsi gajstni, glasni in pametni, ko pa si v šovu, je pa to zelo drugače. Ko se srečaš z nepoznanimi ljudmi in čisto drugo okolico, se vsak pokaže drugače. Za sebe lahko rečem, ker sem po horoskopu rak, da se v takšnih situacijah sploh na začetku skrijem v svoj oklep in potrebujem kar nekaj časa, da se navadim in odprem. Kot si povedala tudi sama, si se odprla, ko si postala glava družine. Po tistem je tvoja samozavest samo še rastla, obenem pa si ohranila lepe odnose s sotekmovalci. Porota te je na koncu poslala naravnost v superfinale. Videli smo solze sreče, kaj pa se je takrat še podilo po tvoji glavi? Bolj ko gre proti koncu, bolj so čustva prisotna, veliko več stresa in vse skupaj težje kontroliraš. Da so me izbrali za superfinalistko, pa še dandanes ne morem verjeti, saj je bila takrat debata glede superfinalista oziroma superfinalistke, da bosta to Alen ali Patricija. Zato sem bila še toliko bolj šokirana in sem res morala malo zadihati. V moji glavi se je takrat zavrtela celotna Kmetija od prihoda do takrat, ko je Franc izgovoril moje ime. V superfinalni areni si se borila v imenu vseh žensk. Zmagala nisi, ampak ni pa ti veliko manjkalo do tega cilja, kar je bilo v borbi z Žanom Simoničem videti sila impresivno. Kakšni so tvoji spomini na ta zahtevni finalni spopad? Spomini na spopad so mešani. Vem, da sem hotela, da gremo čim prej v areno, da bo hitro konec, ker sem bila že od tega čakanja na areno utrujena. Kaj pa je bila zate največja ovira do zmagovalnih stopničk, kjer te je želela videti večina porotnikov? Največja ovira je bila verjetno ta miza v drugi polovici igre, kjer so bili koluti, in niso šli notri.

Po superfinalnem dvoboju se je deseta sezona Kmetije končala. Kakšna je bila vrnitev v realno življenje po tako dolgem času? Joooj, vrnitev domov je bila fantastična, ker po 70-ih dneh pa že res malo pogrešaš svoje in pa svoje realno življenje. Tvoj sanjski moški te je verjetno nestrpno pričakoval. Ali je pripravil kakšno presenečenje zate? Ja, moj sanjski moški je pripravil veliko. Samo žal ni za v javnost. (smeh) Kako pa so tvoji najdražji komentirali tvojo pot v tekmovanju? Veseli so, da sem prišla tako daleč, da sem se jim dokazala, da se znajdem, kjerkoli že sem. In všeč jim je ta moj novi vzdevek iz Kmetije - Terminatorka Nuša. Ali je tebe kaj še posebej presenetilo, ko si si ogledala oddaje, in v njih komentarje ter dejanja svojih sotekmovalcev? Ja, me je presenetilo marsikaj, ker kot sem opazila na Kmetiji, res težko preberem ljudi. Tako da, kar so izrekli, so izrekli, jaz se z njihovimi izjavami ne bom obremenjevala. Denarno nagrado je domov odnesel Žan. Sama bi jo porabila za dopust, preostanek bi romal v 'šparovček'. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? Moj načrt je zdaj takšen, da sedaj, ko sem končala višjo strokovno šolo, je čas, da se zaposlim, potem pa ... kakšna potovanja mi ne uidejo. Mogoče pa se še prijavim v kakšen šov, sej veste kako pravijo: v življenju je treba vse sprobati. (smeh)

Odprte so že prijave za novo sezono Kmetije. Kako bi k prijavi povabila vse, ki se želijo preizkusiti v takšnem tekmovanju, in kaj bi jim svetovala? Jaz sem željo po sodelovanju dobila iz komentiranja šovov. Če se še kdo najde v tem, da rad pokomentira šove, naj se prijavi. In če ob gledanju kmetije dobi željo, da bi se preizkusil v takšnem tekmovanju. Kmetija je izkušnja, ki ti za vedno ostane v spominu. Še danes se spomnim dneva, ko sem stopila na posest, ko sem postala glava družine, ko smo delali kot norci in jedli bolj malo. Ne glede na vse se veliko naučiš, spoznaš, kako si fizičino in psihično pripravljen oziroma vzdržljiv. Poleg tega pa si ustvariš eno nepozabno izkušnjo v tem šovu. Zato te pozivam, da se prijaviš v Kmetijo in si tudi ti ustvariš nepozabno izkušnjo. Tako da upam, da te gledam drugo leto. Če ne, me pa kontaktiraj na IG:nusamaloprav. Sedaj pa se od vas poslavljam Terminatorka Nuša. K sodelovanju v novi sezoni Kmetije se prijavite tukaj.