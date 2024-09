Nuša o Timu: Všeč mi je bil, priznam, noro všeč

Da ima dekle, je Tim že takoj ob prihodu povedal Marjani Povše, a sta se z Nušo v treh dneh, ki jih je preživel na posestvu, veliko družila. Nuša je izjavila, da sta se zbližala, Marjani pa se je dozdevalo, da je gost preveč zavzet s služabnico. A je hitro prišel čas slovesa in Nuša je priznala: "Mi ni bilo ravno prijetno, ko je spakiral in odšel ... A sem rdeča? Vroče mi je."

Nuša je povsem odkrita glede svoje naklonjenosti do Tima. Resda je povedala, da ji je veliko fantov simpatičnih, a z njimi ne bi imela nič, toda to očitno zanj ne velja. Nuša: "Z moje strani vam lahko priznam, da sem med nama čutila nekakšno posebno vez, mogoče zato, ker je bil takrat edini, ki me je iskreno nasmejal, me poskušal razumeti in me poslušal. Mogoče pa se temu reče iskrica ..." Dodala je še, da ji je dal nov zagon in energijo, ki jo je takrat še kako potrebovala. Nuša: "Všeč mi je bil, ja, priznam, noro všeč ... A seveda so bile takrat drugačne okoliščine, zaradi katerih sem morda zamešala svoje občutke in takoj pomislila, da sem se v njega zaljubila."

Zato ji je bilo tudi tako hudo, ko se je Tim vrnil v gozd med gozdarje. Takrat se je spet počutila samo. Nuša: "Z njim sem le preživela cele tri dni, kar je bil na posestvu, in to, da nisem imela več nikogar za tako dober pogovor, kot z njim, mi je vzbudilo spet neko praznino, ki sem jo čutila, preden je prišel."