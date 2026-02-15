Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Nuša o zvestobi: Mogoče bi se moral Tim učiti od mene

Ljubljana, 15. 02. 2026 07.00 pred 28 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Nuša Šebjanič

Nušo Šebjanič smo gledalci spoznali že v lanski sezoni Kmetije, letos pa se je ponovno odločila, da vstopi na posestvo in poskusi priti do zmage. Čeprav je že zunaj zbrala svoj klan in gradila taktiko, kot jo je učil zmagovalec 11. sezone Kmetije Tim Novak, ji ni uspelo in je tako prvi kot tudi drugi teden pristala v areni.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Nušo Šebjanič je tista mladenka, ki so jo gledalci do nedavnega lahko spremljali v kar dveh resničnostnih šovih naenkrat. 20-letnica je namreč že drugič poskusila svojo srečo na Kmetiji, lani pa se je podala še na sončno Kreto, kjer je iskala ljubezen v šovu Sanjski moški Hrvaške.

'Od najboljših sem se učila'

Nušo smo spoznali v 11. sezoni šova Kmetija, kjer je bila ena od glavnih podpornic zmagovalca Tima Novaka. V šovu se je vanj tudi zaljubila, kar je Tim izkoristil sebi v prid in z močnim zaledjem peljal svojo taktiko vse do zmage. Tudi Nuša se je v svojo drugo sezono podala z enako taktiko, a ji ni uspelo. "Bom prijazno rekla, od najboljših sem se učila. Ne glede na to, kakšen odnos sva imela in kakšnega imava zdaj, mislim, da je v taktikah najboljši," , je bila iskrena, obenem pa je priznala, da sama očitno ni bila kos takšnim taktikam. "Mogoče me ni dovolj naučil,", je dodala v smehu.

Nuša Šebjanič je druga izpadla iz šova Kmetija.
Nuša Šebjanič je druga izpadla iz šova Kmetija.
FOTO: Damjan Žibert

'Vedela sem, da sem dvojčkoma všeč'

Če je bila v zadnji sezoni ona tista, ki se je zaljubila, je bila tokrat situacija drugačna. V šov je vstopila v zvezi, a pred kamerami enemu od sotekmovalcev dajala upanje, da se bo z njim poljubljala. "To je bila na nek način moja taktika. Vedela sem, da sem dvojčkoma všeč. Če sem lahko to izkoristila sebi v prid, sem pač izkoristila. Z nobenim nisem imela načrta imeti karkoli, ne notri ne zunaj. Mislim, da bi se Tim moral učiti iz mojih izkušenj. Če pustiš nekoga zunaj, mu ostaneš zvest,", je komentirala svoja dejanja v šovu.

Spor z Lano, za katerega ji ni žal

Na posestvo je prišla z močnim klanom, a kljub temu že prvi teden pristala v areni. A njeno poslanstvo na Kmetiji je bilo izpolnjeno, saj je v prvem dvoboju sezone premagala Lano, za katero je že pred vstopom na posestvo trdila, da mora izpasti prva. Njun spor iz zunanjega sveta se je torej preselil na televizijske zaslone pred širno Slovenijo. Lano je poimenovala s precej grdimi besedami, a ji ni žal. "Punca se je sprehajala po posestvu, mi kazala sredinca, mi govorila, da sem klošarka in še veliko grših besed, tako da mislim, da sem izbrala še lepo besedo zanjo,", je povedala odločno.

Preberi še Nuša Šebjanič
Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Kaj je šlo narobe, da je tudi drugi teden pristala v areni, kako je povezana s Tamaro, s katero sta bili v prejšnji sezoni sovražnici, zakaj si je želela iti domov, kdo jo je s svojimi izjavami presenetil in kdo razočaral? Pa tudi nekaj o spominih na Sanjskega Karlota, glamuroznih večernih oblekah in znanju hrvaščine, je spregovorila v zgornjem iskrenem pogovoru.

Kmetija - pasica
kmetija poptv nuša šebjanič pogovor iskrenost drama taktika

Nuša Šebjanič po krivem obdolžena, v areni ni imela prave motivacije

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
cekin
Portal
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
moskisvet
Portal
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Ježek Sonic
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534