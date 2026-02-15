Nuša o zvestobi: Mogoče bi se moral Tim učiti od mene

Nušo Šebjanič je tista mladenka, ki so jo gledalci do nedavnega lahko spremljali v kar dveh resničnostnih šovih naenkrat. 20-letnica je namreč že drugič poskusila svojo srečo na Kmetiji, lani pa se je podala še na sončno Kreto, kjer je iskala ljubezen v šovu Sanjski moški Hrvaške.

'Od najboljših sem se učila'

Nušo smo spoznali v 11. sezoni šova Kmetija, kjer je bila ena od glavnih podpornic zmagovalca Tima Novaka. V šovu se je vanj tudi zaljubila, kar je Tim izkoristil sebi v prid in z močnim zaledjem peljal svojo taktiko vse do zmage. Tudi Nuša se je v svojo drugo sezono podala z enako taktiko, a ji ni uspelo. "Bom prijazno rekla, od najboljših sem se učila. Ne glede na to, kakšen odnos sva imela in kakšnega imava zdaj, mislim, da je v taktikah najboljši," , je bila iskrena, obenem pa je priznala, da sama očitno ni bila kos takšnim taktikam. "Mogoče me ni dovolj naučil,", je dodala v smehu.

Nuša Šebjanič je druga izpadla iz šova Kmetija. FOTO: Damjan Žibert

'Vedela sem, da sem dvojčkoma všeč'

Če je bila v zadnji sezoni ona tista, ki se je zaljubila, je bila tokrat situacija drugačna. V šov je vstopila v zvezi, a pred kamerami enemu od sotekmovalcev dajala upanje, da se bo z njim poljubljala. "To je bila na nek način moja taktika. Vedela sem, da sem dvojčkoma všeč. Če sem lahko to izkoristila sebi v prid, sem pač izkoristila. Z nobenim nisem imela načrta imeti karkoli, ne notri ne zunaj. Mislim, da bi se Tim moral učiti iz mojih izkušenj. Če pustiš nekoga zunaj, mu ostaneš zvest,", je komentirala svoja dejanja v šovu.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Nuša Šebjanič POP TV

Nuša Šebjanič POP TV

Nuša Šebjanič POP TV

Nuša Šebjanič POP TV

Nuša Šebjanič POP TV

Nuša Šebjanič POP TV

Nuša Šebjanič POP TV

Nuša Šebjanič POP TV















Spor z Lano, za katerega ji ni žal

Na posestvo je prišla z močnim klanom, a kljub temu že prvi teden pristala v areni. A njeno poslanstvo na Kmetiji je bilo izpolnjeno, saj je v prvem dvoboju sezone premagala Lano, za katero je že pred vstopom na posestvo trdila, da mora izpasti prva. Njun spor iz zunanjega sveta se je torej preselil na televizijske zaslone pred širno Slovenijo. Lano je poimenovala s precej grdimi besedami, a ji ni žal. "Punca se je sprehajala po posestvu, mi kazala sredinca, mi govorila, da sem klošarka in še veliko grših besed, tako da mislim, da sem izbrala še lepo besedo zanjo,", je povedala odločno.