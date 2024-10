Nuša raztogotila Tamaro: Da je ni sram!

Oranžni so si z bolje opravljeno nalogo prislužili razvajanje, kot ga v Kmetiji še ni bilo. Tjaša Vrečič se je razveselila tople kopeli, Marjana Povše pa je med uživanjem razkrila, da ima rada gibanje, redno telovadi in hodi na jogo. Včasih je tudi smučala, a si je zdrobila koleno. Prestala je dve operaciji in zdravniki so ji povedali, da ne bo nikoli več hodila brez bergel, a so se motili. Marjana: " Mislijo, da sem jaz kar tako, ampak bodo še videli. "

Tim se počuti izdanega

Tim je potožil, da je Tamari Talundžić in Anji Malešič tri tedne govoril, da bodo Nušo Šebjanič pustili v tekmovanju, ker se super razumeta. A sta naredili po svoje in Nuše ni več. Tim si ni želel maščevanja, želel si je pravice: "Da tudi onidve gresta v areno in da vidita, kako je biti izdan s strani člana svoje družine, zaveznika." S Stanislavom Travnikarjem, Tjašo, Ines Dužič in Žigo Moharjem se je začel o tem tudi dogovarjati. Tamara je bila prepričana, da mora Tim vse skupaj samo prespati, a je tekmovalec zjutraj pogrešal Nušino toplino in motivacijsko energijo. Povedal je, da bi Anjo in Tamaro takoj zamenjal zanjo. Poudaril je, da ima svoje dekle zelo rad, da pa sta se z Nušo dogovorila, da v tekmovanju ne bosta imela nič: "Ko pa prideva ven, bova videla, kako bo."

Tim postane glava družine

Nuša je v vsojem sporočilu pohvalila Stanislava, ki se ji zdi super oseba. Anjo je prosila, naj ne bo Tamarina lutka. Niku Trilerju je povedala, da je grozen, Tamari pa: "Upam, da boš ponosna na to, ko bo tvoja hčerka gledala, kakšna ženska si v kmetiji." Tamara je vzkipela: "Da je ni sram, smrklja 18-letna bo meni otroka tule omenjala." Nuša je Ines položila na srce, naj se bori naprej in naj ne dovoli, da jo uničujejo. Timu se je zahvalila, ker ji je stal ob strani, in mu povedala, naj se bori. Njega je imenovala za glavo družine, saj ga je želela zaščititi.