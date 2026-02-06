Nuša Šebjanič je zmagovalka prve letošnje arene

Družini teče voda v grlo

Družina je bila pred prihodom gospodarice Nade na trnih. Franc Vozel se je jezil na Dina Kurtovića, ki ga je zjutraj zbudil, a je zaspal nazaj. Kot je pojasnil, je celo noč izdeloval vrata, a to za Franca ni bil noben izgovor: "Veš, da se mudi!" Nada pa je bila že na poti na kmetijo, zato je Franc dal v peto prestavo in glasno dirigiral. Povedal je, da gospodarice ne želi razočarati, poleg tega družina potrebuje cekine.

Ema Dragišić je hitro ugotovila, da gospodarice Nade nihče ne more prinesti okoli. FOTO: POP TV

Naloga ni opravljena

Nado je že na začetku zmotil izgovor glave družine Eme Dragišić o slabem vremenu, takoj zatem je opazila material, ki ga niso uporabili, in nato še nepravilne mere gnojišča. Poleg tega ji je Ema zamolčala, da so iz hleva pobegnile krave, kar jo je še posebej razjezilo. Nada: "Živali so prioriteta." Zadovoljna je bila z ograjo za oslička, manjkala ni nobena kokoš, a kokošnjak ni bil dokončan. Nada: "Če bi pravilno razporedili naloge, jaz mislim, da ne bi smelo biti nobenega problema." Za vrt so poskrbeli, mere shrambe, ki so jo izkopali hlapca in dekli, pa niso bile pravilne. Nada je bila zelo razočarana, prvič se je zgodilo, da družini ni uspelo opraviti prve naloge v sezoni. Da ne bi bili lačni, pa je Emi pustila 10 cekinov. Neuspeh je najbolj prizadel Franca, ki pa je na koncu povedal: "Jaz sem na vas ponosen. Kapo dol. Veliko smo naredili. Pridni ste."

Vroča tribuna

Dvobojevalki Lana Pečnik in Nuša Šebjanič sta noč brez pogovorov in vsaka s svojo Pratiko v roki, preživeli v kajži. Bolj zgovorni so bili ostali tekmovalci, ki so Nataliji Bratkovič razkrili celotno dramo prvega tedna. Jan Zore je vztrajal, da naloga ni bila opravljena zaradi kraje Pratike, Gregor Merdaus pa je bil mnenja, da so prav zaradi tega, posledično pa prepirov, slabe volje in nedela, izgubili dva dni. Ema je bila iskrena, da je bila sprva pod Nušinim slabim vplivom, a je tega konec. Njen klan je za napetosti na posestvu krivil Lano, Pia Filipčič pa ji je stopila v bran, češ da se je samo branila.

Nuša premaga Lano v znanju

Nuša je Lani že pred areno povedala, da je izbrala Pratiko na temo živali. Novost letošnje sezone je namreč ta, da drugi dvobojevalec poleg kategorije izbere tudi vrsto dvoboja. Poleg tega lahko dvobojevalki enkrat prosita za pomoč na tribuni. Lana in Nuša sta pravilno odgovorili na prvi vprašanji, nakar je Nuša povedla. Na četrto vprašanje sta znova pravilno odgovorili obe, na peto je Lani pomagal pravilno odgovoriti Franc, s tem je Lana rezultat izenačila. Takoj zatem je znova povedla Nuša, ki je pri naslednjem vprašanju za pomoč prav tako prosila Franca in ohranila vodstvo. Dvobojevalki sta napačno odgovorili na naslednji vprašanji, na zadnje sta pravilno odgovorili obe, tako je Nuša postala zmagovalka prve letošnje arene.

Lana je pred slovesom povedala, da se je veliko naučila, spoznala je veliko novih ljudi in spletla nova prijateljstva. Lana: "Moji ekipi bi rada sporočila, da ste bili vsi super. Oni so mi v bistvu polepšali celo izkušnjo v hlevu, lahko bi bilo slabše. Veliko sreče vsem, zmagajte namesto mene, pa se vidimo." Poudarila je, da ji je od začetka tekmovanja šlo vse narobe, a je odšla z dvignjeno glavo.

Nuša preseneti z novico iz kajže