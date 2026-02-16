Nuša o Janu: Vedela sem, da sem mu všeč in lahko sem igrala na to karto

Nuša Šebjanič se je morala po tem, ko je v napetem dvoboju izgubila proti spretnejši Emi Dragišić , posloviti s kmetije, kar pa ji ni predstavljalo večjega problema. "V bistvu je bilo malo planirano, da grem ven, ni mi bilo v bistvu več všeč biti na kmetiji. Vedela sem, da bi se iz tedna v teden ponavljalo to, da bi bila jaz v arenah, tako da je bolje, da grem prej ven, kot pa da trpim vsak teden", nam je zaupala.

Svoje taktike že od prvega dne naprej ni skrivala, kar pa jo je na koncu stalo tudi tekmovanja. "V bistvu so me imeli, mislim da, za zelo močno konkurenco, za veliko taktičarko, tako da ... to je bilo krivo", je priznala.

Kljub temu pa svojih dejanj ne bi spremenila, če bi lahko, bi prav vse še enkrat ponovila. "Čisto vse, kar sem naredila, sem naredila iskreno in tako, kot se mi je v tistem trenutku zdelo najbolje, ne bi vzela nič nazaj in ponovila bi vse, mogoče še dvakrat huje", je povedala.

Zdaj, ko oddajo tudi sama spremlja na POP TV, priznava, da so jo nekateri tekmovalci prijetno presenetili, medtem ko so jo drugi precej razočarali. "Mark s svojimi izjavami, Ema s svojimi lažmi. V pozitivnem smislu sta me presenetila Juš in Jan, ker sta mi res ščitila hrbet, tako kot sta mi rekla tudi v obraz", je povedala.