Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Nuša o Janu: Vedela sem, da sem mu všeč in lahko sem igrala na to karto

Ljubljana, 16. 02. 2026 17.21 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin Polona Zoja Jambrek E.K.
Nuša Šebjanič

"V bistvu sem kar vesela, da je konec," je svoje slovo iz šova Kmetija komentirala druga izpadla tekmovalka Nuša, ki se je za svoj obstoj v areni borila dvakrat. Prvič je premagala Lano, drugič pa je izgubila boj z Emo. Nušo smo sicer spoznali že v lanski sezoni šova Kmetija, kjer se je, pravi, učila od najboljših, a hkrati priznava, da sama očitno ni bila kos takšnim taktikam.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Nuša Šebjanič se je morala po tem, ko je v napetem dvoboju izgubila proti spretnejši Emi Dragišić, posloviti s kmetije, kar pa ji ni predstavljalo večjega problema. "V bistvu je bilo malo planirano, da grem ven, ni mi bilo v bistvu več všeč biti na kmetiji. Vedela sem, da bi se iz tedna v teden ponavljalo to, da bi bila jaz v arenah, tako da je bolje, da grem prej ven, kot pa da trpim vsak teden", nam je zaupala.

Nuša Šebjanič in Ema Dragišić
Nuša Šebjanič in Ema Dragišić
FOTO: POP TV

Svoje taktike že od prvega dne naprej ni skrivala, kar pa jo je na koncu stalo tudi tekmovanja. "V bistvu so me imeli, mislim da, za zelo močno konkurenco, za veliko taktičarko, tako da ... to je bilo krivo", je priznala.

Kljub temu pa svojih dejanj ne bi spremenila, če bi lahko, bi prav vse še enkrat ponovila. "Čisto vse, kar sem naredila, sem naredila iskreno in tako, kot se mi je v tistem trenutku zdelo najbolje, ne bi vzela nič nazaj in ponovila bi vse, mogoče še dvakrat huje", je povedala.

Zdaj, ko oddajo tudi sama spremlja na POP TV, priznava, da so jo nekateri tekmovalci prijetno presenetili, medtem ko so jo drugi precej razočarali. "Mark s svojimi izjavami, Ema s svojimi lažmi. V pozitivnem smislu sta me presenetila Juš in Jan, ker sta mi res ščitila hrbet, tako kot sta mi rekla tudi v obraz", je povedala.

Preberi še Doma ima dekle, v tekmovanju pa osvaja kar dve

S slednjim, Janom Zoretom, sta si na posestvu med tekmovanjem postala precej blizu, svojega odnosa pa po koncu tekmovanja nista nadaljevala. "Z Janom nikoli ne bi mogla obstati ne na kmetiji ne v zunanjem svetu. Vse, kar se je zgodilo, se je zgodilo taktično. Vedela sem, da sem mu všeč in lahko sem igrala na to karto. Tega zunaj ne bi ponovila, nisem taka, ne bi izkoriščala nikogar, ampak noter je samo igra", je priznala Nuša.

S številnimi čustvi pa se trenutno sooča tudi v šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer se bori za srce Hrvata Karla, izkušenj pa, kakor pravi, med seboj ne more primerjati. "To sta tako različna šova, mislim pa, da se tudi pri meni vidi, v katerem se bolje pokažem, v katerem bolj sijem", je sklenila.

Kmetija POP TV VOYO Nuša Šebjanič Jan Zore

Carmen na robu joka, nasprotni klan je skoval grozen načrt

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
To lepotico ljubi Robert Hrgota
To lepotico ljubi Robert Hrgota
vizita
Portal
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534