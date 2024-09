Nuša Šebjanič o potezi Igorja Mikiča: Počutila sem se zelo ponižano

Glava družine Igor Mikič je bil nezadovoljen z delom in obnašanjem Nuše Šebjanič, zato je morala ostati v hlevu, medtem ko se je družina zabavala po uspešno opravljeni nalogi. Nuša pravi, da se je ob tem počutila grozno, očitki o delu in odnosih pa se ji ne zdijo upravičeni.

Glava družine Igor Mikič je bil v tednu svoje vladavine na posestvu nezadovoljen predvsem z Nušo Šebjanič. Igor: "Nuši smo dali tisoč in eno priložnost pri delu in pri kuhanju. In oboje se ni izkazalo za dobro. Obroki so zelo slabi, nad delom, za katerega jo prosiš, se zmrduje, noče delati, tako da sem jaz nad njo obupal." A je ta dan poskusil znova, in ko je Nuši naročil, naj gre pripravit solato, ga je tekmovalka spomnila, da je želela pomagati, a je prav on dan poprej za kuhanje določil Tamaro Talundžić.

In začel se je besedni dvoboj. Igor: "Saj ti ni treba vsake stvari, ki se izreče, zameriti." Nuša: "Saj ne, da zamerim, samo na začetku tedna smo se zmenili, da jaz kuham in pospravljam v hlevu." Igor je nato Nušo opisal kot mlado razvajenko, ki ji nikoli ne moreš ugoditi, in dodal: "Jaz ne morem verjeti, da je svet prišel tako daleč, da so otroci tako nevzgojeni, brez spoštovanja, brez manir. Mene kar srce boli." Nuša pa mu je navrgla: "Jaz vračam svoje obnašanje, takšno, kot ga dobim. In jaz sem do svojih tule prijazna." A ker ima glava to moč, ji je Igor, ko se je družina zabavala po uspešno opravljeni nalogi, prepovedal, da bi se jim pridružila. Igor: "Nuša se že zadnje tri dni zelo grdo obnaša do vseh v družini, tako da jaz sem se odločil, da danes ne more iti čez ograjo." Maja Triler se je strinjala: "Če že ne pomagaš pri tedenskih nalogah, pa da nima osnove spoštovanja in da nima osnove bontona, potem si pa tudi nagrade ne zasluži. Ne zato, da mi ne bi hoteli deliti, ampak zaradi samega načina komunikacije."

Nuša je zato samevala v hlevu, na kar ima zelo slabe spomine. Igorjevo odločitev komentira: "Igor Mikič se je kot glava družine vsem pokazal kot največji diktator. Jaz sem za svoje nedelo imela opravičljiv razlog, saj sem imela težave z želodcem. Spoštljiva sem bila do ljudi, ki so spoštovali mene. Kar pa se tiče komentarjev Igorja in Maje, pa mi je samo smešno, saj vsi dobro vemo, da ju na posestvu nihče ni maral prav zaradi njunega odnosa. Igor ves čas poudarja, kako ga je mati lepo vzgojila. Se mi zdi, da ne bi bila ponosna nanj in nad tem, kako izkorišča svoj klobuk in njegovo moč. To, da človeku prepoveš vstop na posest, medtem ko se drugi zabavajo, se meni zdi ogabno, grdo in zelo nesramno." In še doda: "Da sem prav jaz tista, zaradi katere je družina jedla cel teden, saj sem obroke pripravljala sama. Tako da o mojem 'nedelu' so lahko tiho, ker na dveh koncih pač nisem mogla biti." Na vprašanje, kako se je počutila, ko je morala sama čakati v hlevu, odgovori: "Grozno mi je bilo, iskreno, počutila sem se zelo ponižano. Na drugi strani so bili ljudje, ki so dejansko izkoriščali druge za svojo korist, medtem ko lahko zase povem, da sem igrala igro brez taktik, vsaj do takrat. Ogrožala in poniževala nisem nikogar, zahrbtna nisem bila. Vem, da si tega nisem zaslužila." Nuša se je pozneje pridružila družini, a ne na Igorjevo pobudo. Nuša: "Tjaša je prišla do ograje in me vprašala, zakaj nisem tam. Ona je bila potem tista, ki je Igorju rekla, da ni prav, da to počne, in prav zaradi nje sem se potem pridružila ostalim."

