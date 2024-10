Nuša Šebjanič odkrito o odnosu s Timom in resničnostni izkušnji

Najmanj, kar se hotela v Kmetiji, je bilo to, da se spopadem z Ines. Res sva se ujeli že prvi teden. Punca je močna, mislim, da smo jo vsi podcenjevali, ampak, ja, vsa čast. Sem pa še vedno mnenja, da sva dobili najtežjo areno, in če bi se mi zares šlo za obstanek, bi jo lahko premagala.

Tvoja pot v Kmetiji se je končala prav na polovici celotnega tekmovanja, ko te je premagala prijateljica Ines Dužič. To je bila njena že tretja zmaga v moči, medtem ko je tebe izdalo telo. Kako si doživljala to vajino merjenje moči?

Ob slovesu so se te vidno dotaknile besede Tima Novaka. V kakšnem vrtincu čustev si se znašla takrat?

Tim mi je cel teden govoril, da na kmetiji ne bo zdržal brez mene. Jezna sem bila sama nase, ker sem tako močno hotela domov in s tem razočarala Tima, saj nisem dala 100 odstotokov od sebe. Čustva sem imela zmešana, nisem vedela, kaj bo, ko me ne bo ob njem, in ali se bova slišala po šovu.

V areni si pristala predvsem na pobudo Tamare Talundžić, ki je želela nazaj 'starega' Tima Novaka. Zaradi tebe naj bi delal manj, Tamara pa je tudi od tebe pričakovala več. Se ti zdi, da bi se lahko bolj potrudila ali si se trudila dovolj in po svojih močeh?

Moje mnenje o mojem (ne)delu je tako, da sem vedno delala isto kot ostali, nič več in nič manj. Seveda pa je Tamara potrebovala razlog, da me izloči.

Tim je bil sicer silno razdvojen med teboj in svojim dekletom. Med drugim je izjavil, da upa, da mu bo oprostila. Kakšno sliko oziroma kakšno mnenje si si ustvarila o vsem skupaj, potem ko si si lahko ogledala oddaje?

Na Tima sem zelo jezna, saj se je zgodba predstavila, kot da sem bila jaz tista nora nanj. V šovu se žal ne pokaže, kako je jokal, ko sem mu rekla, da sva končala. Potem ko mi je Nik rekel: "A nekdo se j*** po farmi," sem se res slabo počutila, ker se po posestvu govori nekaj, kar ni res. Zato sem isti večer s Timom prekinila vsakršno ljubezen. On je jokal, me prosil, da ne delam tega, ker se boji, da me bo izgubil. Rekla sem mu, da od mene v Kmetiji ne bo dobil nobenega poljuba več, da me pa seveda lahko objame, oziroma da še vedno lahko preživljava čas skupaj, če pa je kaj med nama, bova videla zunaj. Tisto noč sva končala vse, oziroma jaz sem končala vse ... Resnično sem mislila in še vedno mislim, da so bila tukaj pristna čustva, samo priznala si nisva, saj je bila situacija med nama prepovedana.