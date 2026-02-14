Naslovnica
Kmetija

Nuša Šebjanič po krivem obdolžena, v areni ni imela prave motivacije

Velenje, 14. 02. 2026 10.29 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
Su.S.
Nuša Šebjanič

Besede so eno, prava občutja pa drugo. Nuša Šebjanič pravi, da v areni v resnici ni imela prave motivacije, zato zmaga Eme Dragišić ne bi smela biti preveliko presenečenje. Razkriva tudi, da hlevu ni odrekala hrane in da kraja Pratike ni bilo njeno maslo.

V svojo drugo sezono Kmetije si vstopila zelo samozavestno, nabrala si kar nekaj zaveznikov, a so se vaši načrti začeli podirati in si v areni pristala sama. Ali bi morala svoje taktike bolj skrivati?

Definitivno bi morala taktike bolj skrivati, očitno še pred svojo ekipo. Ampak to o meni pove, da sem iskrena in sem vsem povedala vse v obraz. Vsi so vedeli, koga se želim znebiti, in če se dobro spomnimo, je skoraj cela družina za prvo dvobojevalko izglasovala Lano. Drugi teden sem napovedala Emo in to se je tudi zgodilo, ...

Nuša Šebjanič
Nuša Šebjanič
FOTO: POP TV

Prvič si se pomerila z Lano Pečnik, s katero sta bili v sporu zaradi sporočila tebi ljubi osebi. Lana je povedala, da si v kajži spoznala svojo zmoto glede njenih namenov. Drži?

To definitivno ni res, Lani sem prišla povedat za vrsto boja v areni, saj se mi je zdelo pošteno, da vsaj to ve. Jaz sem še do danes prepričana, da je napako naredila ona, in se za to, da sem branila svoj odnos, ne bom opravičevala.

Med drugim si se zaradi spora z Lano znašla na tapeti tudi v drugem tednu tekmovanja. Kraja Pratike je bila podrobno dokumentirana, pa je res, da si hlevu odrekala hrano?

Najprej bom povedala, da kraja Pratike niti malo ni bilo moje maslo. Za krajo sta se odločila dvojčka, ker sta me želela zaščititi, česar pa jima ne bom odrekala. Kdor verjame, da nisem pustila hrane v hlev, je malo smotan. Na čelu družine je bila Ema in to je bila njena naloga in njena odločitev. To, da se je počutila ogroženo in je začela lagati, pa mislim, da je večini ljudi jasno.

Drugič si se v areni znašla z Emo Dragišić, ki je pokazala svojo borbenost in te premagala. Ali si bila presenečena nad njeno spretnostjo?

Niti ne, kot sem že omenila večkrat po mojem izpadu iz Kmetije, se nisem borila 100-odstotno, in mislim, da se je to videlo. S pravo motivacijo bi jo premagala. V areni se mi zdi, da Ema ni pokazala prav nič posebnega. Glede na to, da me je v kajži prosila, naj se ne borim na vso moč, mislim, da tudi njena zmaga ne bi smela biti preveliko presenečenje.

Z Igorjem Mikičem sta zakopala bojno sekiro. Ob tvojem slovesu je celo povedal: "Mislim, da smo v hiši izgubili eno zelo srčno, prijazno, prijetno punco, ki ni imela možnosti, da bi se pokazala. Jaz jo imam zelo rad in ji želim veliko sreče." Kako bi to komentirala?

Z Igorjem sva bojno sekiro zakopala že po moji prvi Kmetiji, ko sva se srečala zunaj. Proti Igorju nimam nič, ga spoštujem kot človeka in sem mu zelo hvaležna za lepe besede ob koncu moje poti.

Preživela si dva tedna popolne izolacije, brez zadostne hrane in v drugem tednu tudi brez kopalnice. Kakšna je bila vrnitev v realno življenje?

Nič posebnega, dva tedna sta premalo, da bi karkoli pogrešala.

V svojem zadnjem tednu na posestvu si povedala, da te doma čaka nekdo, ki ti pomeni vse na svetu. Ali je to Nejc in ali te je čakal?

Ja, me je čakal, a sem jaz zaključila z njim par dni po Kmetiji. Lahko povem, da je za to malo zaslužna Lana, veliko pa to, da nisva za skupaj. To je vse, kar bi komentirala o 'moji ljubezni'.

Slovenija te je lahko spremljala v dveh šovih hkrati, v Kmetiji in Sanjskem moškem Hrvaške. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost in ali lahko napoveš sodelovanje v še katerem šovu?

Mislim, da je to za moja leta mogoče že preveč (smeh). Je le tretji. Veliko premora si bom vzela, preden bom sploh začela razmišljati še o kakšnem šovu. Šola in kariera sta sedaj na prvem mestu.

Nušo lahko spremljate še naprej v Sanjskem moškem Hrvaške na VOYO.
FOTO: VOYO

V Sanjskem moškem te lahko gledalci spremljajo še naprej, Kmetija pa se nadaljuje brez tebe. Za katerega tekmovalca boš navijala in ali bi lahko komu napovedala zmago?

Seveda za Juša, to sploh ni vprašanje.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 nuša šebjanič

Ema je odžagala Nušo, Jan je izgubil njeno zaupanje

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PuntaChristo
14. 02. 2026 11.56
Hjoj, ne bi zgubljal besed. Onemu se je ponujala, če bo mela kaj od tega, lani je najbolj nagravžnemu tipu brez nohtov dala ... ah, pa komaj 20. Škoda, da je LaTojo zamudla, bi ji lahko kakšne veze pokazala. Lahko, da bo v kakšnem šovu na Hrvaškem ali Madžarskem.
Odgovori
0 0
tincoop
14. 02. 2026 11.55
Laušna, ki se je dvakrat izkazala z groznim karakterjem.
Odgovori
0 0
rogla
14. 02. 2026 11.39
Hinavka in nevzgojena punčara je končno doživela svojo "slavo"! Verjetno se je že prijavila v kak šov - edino, kar "zna", pa še tu pogrne!
Odgovori
+2
2 0
Hud Robin
14. 02. 2026 11.36
Milo, čisto in nedolžno bitje.
Odgovori
-1
0 1
Amor Fati
14. 02. 2026 11.39
Ravno primerno za Blacked 🤣
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
14. 02. 2026 11.31
Ko ti slava en mal stopi v glavo, pa stopi vse koleščke v njej.
Odgovori
+3
3 0
sosed5
14. 02. 2026 11.22
Jezus kristus. A res nimate kaj bolj pametnega pisati 🤣
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
