Nuša Šebjanič: Vedno dobim to, kar si želim

Tjaša Vrečič je poleg plakatov s fotografijami izpadlih tekmovalcev našla Natalijino sporočilo: " V finalnem tednu sen nam bo pridružila porota. Njene člane boste izbirali vi. Na voljo so vam vsi izpadli tekmovalci, izbrati pa jih morate šest. Da se boste lažje odločili, so vam pripravili svoj motivacijski video. Odločitev boste morali sprejeti čez tri dni. " Žiga Mohar je ugotavljal, da bo to težka naloga, saj izbira osem tekmovalcev in se bo zato težko uskladiti glede tega.

Gospodarica Nada je prišla ravno med obiskom Tamarinih najdražjih. Povedala je, da prihaja s težkim srcem, kot je to vedno ob koncu tekmovanja. Nada: " Kot ste bili čez celo sezono pridni, vse ste pripravljali, delali, bomo počasi začeli pospravljati. " Seno morajo tekmovalci spraviti v hlev, kozolca pa razstaviti in sortirati les. Enako velja za oder. Počasi se morajo posloviti tudi od živali. Stanislav Travnikar : " Tako sem se mučil tukaj, toliko truda vložil, toliko dela, svojih žuljev. Meni je res hudo za vse skupaj, za ves trud, ki je bil tukaj vložen, zdaj moramo pa to zrušiti. "

Marjana Povše v svojem sporočilu ni kritizirala nikogar, saj se ji vsi tekmovalci zdijo čudoviti. Želela pa je, da naj se imajo lepo, da naj se borijo in naj ne pozabijo na njene živalice in njen vrt. Tamari Talundžić je čestitala za zmago v areni: " Dobro si napolnila moj koš. Se mi zdi, da sva se v zadnjem času res precej povezali, tudi sobo sva si delili, tako da zame boš ostala kraljica ." Določila jo je tudi za glavo družine, za kar ji je bila zelo hvaležna.

Porotniki prepričujejo

Zvečer so si tekmovalci ogledali sporočila potencialnih porotnikov. Laura Beranič je povedala: "Če želite malo dobre energije nazaj v hišo, pokličite Lauro." Maja Triler je poudarila, da je bila ves čas iskrena s tekmovalci, zaradi česar bi jo morali izbrati tudi za porotnico. Marcel Verbič je bil mnenja, da je najboljši taktizer, da ima vedno v rokah vse niti in da bo zmagal tisti, za katerega se bo odločil sam. Nejc Abram je bil prepričljiv: "Tisti, ki me bo izbral za porotnika, bo imel velikega asa v rokavu, ker bom naredil vse, da bo ta oseba zmagala."

'Mišica to zna, Mišica zmore'

Igor Mikič je za začetek vsem čestital, ker so prišli skoraj do finala, in dodal: "Če boste izbrali mene za poroto, jaz bom bil res pravičen. Glasoval bom tako kot mislim, da je prav, brez nekih spletk, brez nekih dogovarjanj. In saj veste, Mišica to zna, Mišica zmore."

'Ko pridem nazaj, zmagaš ti'

Nuša Šebjanič je prepričana: "Potrebujete jezikavega porotnika in mislim, da sem skozi sedem tednov, kar sem bila z vami, dokazala, da prav to sem, da vedno dobim to, kar si želim. Ko pridem nazaj, zmagaš ti." Zadnje besede je seveda namenila Timu.