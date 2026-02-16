Nuša šokirala družino, njene odločitve ni pričakoval nihče

'Vem, kaj delam'

Juš Čop je bil prepričan, da ga bo Nuša Šebjanič imenovala za glavo družine. V svojem pismu ga je res najprej pohvalila, nato je Marku Baržiću sporočila: "Malo več spoštovanja." Emi Dragišić je čestitala za pošteno zmago, Janu Zoretu je položila na srce: "Ne pusti se skušnjavi." Vsem ostalim je sporočila: "Pazite na Juškota. Vem, kje ste." Sledil je šok: "Juš, zaupaj. Vem, kaj delam." Za novo glavo družine je na presenečenje vseh imenovala Emo. Jušu se je dvignil pritisk: "Tu res ne smeš nobenemu zaupati, tudi najbližjemu ne." Mark je komentiral, češ da je Juš dobil nož v hrbet.

Igor Nuši: To ni zate

Carmen Osovnikar je bila navdušena, potem ko je bila zjutraj v solzah. Pričakovala je namreč, da bo v tem tednu dekla. Carmen veselo: "Jaz vem, da mene Ema ne bo dala v hlev. Tako da ostajam v hiši." Juš pa se je ves potrt spraševal, le kaj je Ema obljubila Nuši. Počutil se je kot klovn. Jezil se je tudi Igor Mikič, ki je Nuši sporočil, naj se ne prijavi v noben resničnostni šov več. Igor: "To ni zate. Ne znaš taktizirati, ne znaš igrati iger. Ne znaš imeti pristnih odnosov. Jaz ji še psa več ne bi dal posvojiti." Načrti njegovega klana, da bi v hlev poslali Carmen, so padli v vodo.

Druga priložnost za Emo

Gospodarico Nado je zanimalo, kdo je nova glava družine, saj jo v tem tednu čaka precej težka naloga. Tekmovalci morajo zgraditi hlev za koze in Ema je pri tem računala na Franca Vozla in Gregorja Merdausa. V tem tednu morajo pripraviti bezgov sirup, v celoti morajo pobarvati hlev, ki so ga prejšnji teden postavili za lami, pa tudi streho kokošnjaka, kar je bil star greh. Shrambo, ki je v domeni hlapcev in dekel, morajo izolirati in jo v celoti zasuti z zemljo. Nada je obljubila, da jim bo pripeljala zemljo, ki jo morajo vso porabiti. Nada je Emi položila na srce, naj dobro razmisli, koga bo izbrala za hlapca.

Hlapca Dino in Žan, dekli Urška in Alenka

Ema je za hlapca določila Dina Kurtovića in Žana Zoreta, za dekli pa Urško Gros in Alenko Weiss. Slednja je sicer njena zaveznica, zato se je Ema opravičevala: "Meni se srce para." Obljubila ji je, da ji bodo omogočili boj za imuniteto.

'A ti veš, kaj delaš?'

Ko se je Ema oglasila v hlevu, jo je napadel Žan. Ni mu bilo všeč, da je Ema že drugič glava, in niso mu bila všeč njena navodila. Žan: "Jaz vem, kaj moram narediti. A ti veš, kaj delaš? Spet ponavljaš isto napako iz prvega tedna?" Svoj lonček pripomb na Emin račun je pristavil tudi Dino.

Ema razkrije dogovor z Nušo

Juš je Emo naravnost povprašal, kaj ji je povedala Nuša v kajži. Ema: "Rekla mi je, da ona misli, da bom jaz bolje vodila kot ti." Poleg tega bi ščitila Juša, ne pa tudi njegovega klana. Juš: "Jaz še nisem bil glava družine in tudi ne vem, kako lahko Nuša kar sklepa, da jaz pa avtomatično ne bi bil sposoben tega voditi, da Ema pa to obvlada?" Tudi Juš je obljubil Emi, da bo sam ščitil njo, ne pa tudi njenih zaveznikov. Zavezništvo sta nameravala obdržati zase.

Dejan vzroji zaradi hrane, ki jo skriva sam