Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Nuša šokirala družino, njene odločitve ni pričakoval nihče

Velenje, 16. 02. 2026 21.06 pred 4 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Nuša Šebjanič je na presenečenje vseh za glavo družine imenovala Emo Dragišić. Juš Čop se je počutil izdanega, Igor Mikić pa je Nuši sporočil, da šovi niso zanjo. Hlapca sta v tem tednu Dino Kurtović in Žan Zore, dekli pa Urška Gros in Alenka Weiss.

'Vem, kaj delam'

Juš Čop je bil prepričan, da ga bo Nuša Šebjanič imenovala za glavo družine. V svojem pismu ga je res najprej pohvalila, nato je Marku Baržiću sporočila: "Malo več spoštovanja." Emi Dragišić je čestitala za pošteno zmago, Janu Zoretu je položila na srce: "Ne pusti se skušnjavi." Vsem ostalim je sporočila: "Pazite na Juškota. Vem, kje ste." Sledil je šok: "Juš, zaupaj. Vem, kaj delam." Za novo glavo družine je na presenečenje vseh imenovala Emo. Jušu se je dvignil pritisk: "Tu res ne smeš nobenemu zaupati, tudi najbližjemu ne." Mark je komentiral, češ da je Juš dobil nož v hrbet.

Igor Nuši: To ni zate

Carmen Osovnikar je bila navdušena, potem ko je bila zjutraj v solzah. Pričakovala je namreč, da bo v tem tednu dekla. Carmen veselo: "Jaz vem, da mene Ema ne bo dala v hlev. Tako da ostajam v hiši." Juš pa se je ves potrt spraševal, le kaj je Ema obljubila Nuši. Počutil se je kot klovn. Jezil se je tudi Igor Mikič, ki je Nuši sporočil, naj se ne prijavi v noben resničnostni šov več. Igor: "To ni zate. Ne znaš taktizirati, ne znaš igrati iger. Ne znaš imeti pristnih odnosov. Jaz ji še psa več ne bi dal posvojiti." Načrti njegovega klana, da bi v hlev poslali Carmen, so padli v vodo.

Druga priložnost za Emo

Gospodarico Nado je zanimalo, kdo je nova glava družine, saj jo v tem tednu čaka precej težka naloga. Tekmovalci morajo zgraditi hlev za koze in Ema je pri tem računala na Franca Vozla in Gregorja Merdausa. V tem tednu morajo pripraviti bezgov sirup, v celoti morajo pobarvati hlev, ki so ga prejšnji teden postavili za lami, pa tudi streho kokošnjaka, kar je bil star greh. Shrambo, ki je v domeni hlapcev in dekel, morajo izolirati in jo v celoti zasuti z zemljo. Nada je obljubila, da jim bo pripeljala zemljo, ki jo morajo vso porabiti. Nada je Emi položila na srce, naj dobro razmisli, koga bo izbrala za hlapca.

Hlapca Dino in Žan, dekli Urška in Alenka

Ema je za hlapca določila Dina Kurtovića in Žana Zoreta, za dekli pa Urško Gros in Alenko Weiss. Slednja je sicer njena zaveznica, zato se je Ema opravičevala: "Meni se srce para." Obljubila ji je, da ji bodo omogočili boj za imuniteto.

'A ti veš, kaj delaš?'

Ko se je Ema oglasila v hlevu, jo je napadel Žan. Ni mu bilo všeč, da je Ema že drugič glava, in niso mu bila všeč njena navodila. Žan: "Jaz vem, kaj moram narediti. A ti veš, kaj delaš? Spet ponavljaš isto napako iz prvega tedna?" Svoj lonček pripomb na Emin račun je pristavil tudi Dino.

Ema razkrije dogovor z Nušo

Juš je Emo naravnost povprašal, kaj ji je povedala Nuša v kajži. Ema: "Rekla mi je, da ona misli, da bom jaz bolje vodila kot ti." Poleg tega bi ščitila Juša, ne pa tudi njegovega klana. Juš: "Jaz še nisem bil glava družine in tudi ne vem, kako lahko Nuša kar sklepa, da jaz pa avtomatično ne bi bil sposoben tega voditi, da Ema pa to obvlada?" Tudi Juš je obljubil Emi, da bo sam ščitil njo, ne pa tudi njenih zaveznikov. Zavezništvo sta nameravala obdržati zase.

Dejan vzroji zaradi hrane, ki jo skriva sam

Zvečer je Franc zahteval, da naj bo zajtrk pripravljen zjutraj in ne opoldne, zato da bodo imeli tekmovalci dovolj energije za delo. Ko je Carmen izjavila, da ta dan niso delali fizičnega dela, je Dejan Guzej vzrojil, češ da je nosil hlode. Motilo ga je, da je Mark dobil enako porcijo. Franc: "Saj si vedel, kam si prišel." Dejan se je jezil, češ da jim potem prepušča težka dela. Igor se je postavil na Dejanovo stran, češ da mož, težek 100 kilogramov, potrebuje več hrane. Dejan pa je razkril, da hrano skriva zase, kar bo počel tudi v prihodnje.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 nuša šebjanič ema dragišić

Nuša o Janu: Vedela sem, da sem mu všeč in lahko sem igrala na to karto

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
To lepotico ljubi Robert Hrgota
To lepotico ljubi Robert Hrgota
vizita
Portal
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534