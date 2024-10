Nuša: Poljubljala sva se, ampak nikoli nič več kot to

Tim Novak in Nuša Šebjanič sta se le nekaj dni nazaj odločila, da se bosta odmaknila drug od drugega, a nista dolgo zdržala narazen. Marcel Verbič je tako potožil, da ne more spati, saj prideta v sobo in se umakneta v posteljo nad njegovo. Marcel: "Vemo vsi, kaj čarata zgoraj. Ni prijetno, ker moram to poslušati. Fino bi bilo, da gresta to delat nekam ven." Zjutraj je kamera ujela Tima, kako je šel budit Nušo, da bi se lotila tedenske naloge, na koncu pa je tekmovalko nekajkrat poljubil.

Nuša je v oddaji povedala, da med njima 'ni, ni bilo in ne bo nič ljubezenskega', a to več kot očitno ne drži. Sedaj razkriva: "Več kot očitno sva v oddaji lagala, da med nama nič ni in ne bo. Že od menjave družine sva se poljubljala, ampak nikoli nič več kot to. Tudi prizor, ki ga je Marcel opisal, tam zgoraj se ni zgodilo čisto nič drugega, kot poljub. Vem, da je videti malo grozno, ampak preprosto nisem ena izmed tistih punc, ki tako hitro zaupa in da svoje telo. Prav tako tega ne bi počela pred širno Slovenijo in mojo družino. Za poljubljanje s Timom so vedeli."