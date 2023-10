Nuša svoji družini že drugič zapored priborila prednost

Suzana ne na tržnico, ampak v jok

Mateja je pripravljala seznam za tržnico, zataknilo pa se je pri tobaku. Glava se je odločila, da bo na tržnico šla Suzana Bajrić, saj se sama ni želela pogajati za tobak. Suzana tega ni želela in je znova bruhnila v jok. Jezila se je nase, ker ji je Mateja prišla do živega. Povedala je, da jo to preganja že vse od otroštva: "Ta krivica in neiskreni ljudje, to me je vedno ubijalo. In tega se ne morem nikakor odvaditi." David pa je že povsem obrnil ploščo glede Mateje: "Tako težko je delati in živeti in se pogovarjati in sodelovati z enim takim človekom, da tega jaz nisem videl v zadnjih svojih 27 letih."