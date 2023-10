Nuša v dvoboju premagala Marcela, toda njegova družina ima skrivnost

V prvem dvoboju glav družin je bila Nuša Maloprav hitrejša od Marcela Verbiča. Nagrada, ki jo je priborila svoji družini, je dodaten čas pri uporabi mlina, ne vedo pa, da ima Marcelova družina v rokavu skritega asa.

Štoparica ne reši nesoglasij Gospodarici Nadi je prišlo na ušesa, da se družini prerekata glede razporejanja časa pri uporabi mlina. Nušini družini je zato poslala budilko, ki mora ostati na trgu. A se je izkazalo, da si tekmovalci popolnoma drugače razlagajo pravila. Nušina družina je prepričana, da lahko meljejo tudi več kot dve uri, če sosedje ne pridejo k mlinu. Marcelova družina pa vztraja, da mlin takrat pripada njim, pa če se prikažejo ali ne.

Gospodarica Nada je Nušini družini poslala budilko.

Kraljevska masaža pred dvobojem Glava družine Marcel Verbič je večer pred dvobojem užival v kraljevski masaži, ki mu jo je privoščila Anja Malešič. Čakal ga je dvoboj z glavo sosednje družine, nagrada pa je bila prednost pri tedenski nalogi. Tim Novak je Nuši pripisal nekaj možnosti, kljub temu da je Marcel boksar, saj je po njegovem mnenju kot zaletav bik. 'Nihče ni toliko nor, kot sem lahko jaz' Marcel se je odločil, da bo spal na trgu, zato da bi nadziral menjave pri mlinu. Marcel: "Zdaj pa, ali bom jaz tam delal ali bom spal naprej, je moja stvar. V glavnem, ne bom jim dovolil, da delajo več kot dve uri, pod nobenim pogojem. Imam jih na očeh, nihče več me ne bo zafrkaval pa goljufal. Nihče ne more z mano tekmovati v tem, nihče ni toliko nor, kot sem lahko jaz." A naslednje jutro iz njegove družine spet ni bilo nikogar na spregled.

Nuša zadovoljna z delom družine Nuša Maloprav je bila bolj zadovoljna z rezultati, saj so se člani njene družine pridno menjavali pri mlinu in niso zamujali. Poleg tega so imeli utečen ritem mlatenja in mletja, delo je potekalo kot po tekočem traku, pa tudi moka se ji je zdela res fino mleta. Sama se je malce zadrževala, saj je hranila moči za dvoboj. Nuša premaga Marcela Glavi družin sta se za prednost pri tedenski nalogi pomerili v igri 'sestavljanka'. Njuna naloga je bila pravilno sestaviti jo v krajšem času. To je uspelo Nuši, njeno veselje in veselje njene družine pa je bilo nepopisno. Prednost, ki si jo je priborila, je bil dodaten čas pri uporabi mlina. Nušina družina bo lahko mlin uporabljala tri ure namesto dveh.

Skrivnost Marcelove družine Mateja Šereg je po dvoboju glav družin razkrila: "Oni imajo enourno prednost, mi imamo pa v senci malo skrivnost." David Peter Sekirnik je namreč prišel na idejo, da bi za mletje aktivirali kar mlinček za poper.

'Morski psi definitivno obstajajo' Na naslovnici Kmečkega lista sta se tokrat znašli Mateja Šereg in Suzana Bajrić, naslov članka pa je bil 'Kdo so morski psi na posestvu?' Tako je namreč tekmovalki opisal Luka Juren. Suzana je za mnenje, ali se mu res zdi kot morski pes, povprašala Žana Simoniča, on pa je odgovoril, da novice še ni prebral. Suzana: "Saj ne rabiš prebrati, da veš." Patricija Virant pa je Lukove besede potrdila: "Morski psi definitivno obstajajo, mislim, da jih je Luka kar prav uganil, ker če nimaš z njimi dobrega odnosa, te pojejo."