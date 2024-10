Nušin klic na pomoč: Nisem hotela umreti

Nuša Šebjanič je razkrila, da že nekaj dni čuti tesnobo in da se ji ne zdi več vredno vztrajati na posestvu. Nuša: "Celo življenje sem se izogibala neiskrenim ljudem. V njihovi okolici se nisem počutila dobro in tako je tukaj." Ob tem je spregovorila o najtežjem obdobju v svojem življenju. Imela je prelepo otroštvo, a ko je dopolnila 10 let, se je vse spremenilo. Njena starša sta se nepričakovano ločila. Nuša: "V bistvu mi ni bilo nič jasno, ker se nista nikoli kregala ... Živela sem pri mamici, ki mi ni dajala niti malo pozornosti. Imela sem ogromno, ogromno, ogromno praznino v sebi. Luknja je bila v meni. Prazna sem bila, čisto brez čustev, brez vsega."

Nuša je iz obupa posegla po tabletah: "Pojedla sem veliko tablet, iskala sem pozornost, ker iskreno nisem hotela narediti samomora, nisem hotela umreti. Hotela sem samo, da bi se vse stvari izboljšale. In sem šla to mamici povedat in je mami rekla: 'Pojdi spat, mogoče se zjutraj ne zbudiš.' Nikoli si ga ne bom izbila iz glave, ker enostavno so me te besede tako prizadele, da me bodo po moje do konca življenja žrle." Pravočasno pa je reagiral oče in ji je rešil življenje. Od takrat naprej sta neločljiva, zato ga na posestvu neizmerno pogreša, srce pa jo vleče domov.

