V šovu, ki ga bo vodila Natalija Bratkovič, boste spremljali 19 tekmovalcev, ki so se podali na pot slave in bogate denarne nagrade. Nagrada znaša 50.000 evrov, prejel pa jo bo tisti, ki bo kot zadnji zapustil areno.

Letošnja kmetija bo na televizijske zaslone prinesla osvežitev, saj se bodo tekmovalci vselili v do zdaj največjo televizijsko Kmetijo, na kateri imajo vse, kar si lahko zaželijo. Imajo elektriko, tekočo vodo, razkožno kopalnico, stranišče in kuhinjo z vso belo tehniko. Tudi v sobah so postelje s pravimi žimnicami, oblečene v posteljnino.

Razkošja tako ne bo manjkalo. Kmetije seveda ni brez velikega vrta, hleva in živali, katerih, pa bo odvisno od njihovega dela.

Seveda pa kot v vsakem resničnostnem šovu, tudi na Kmetiji pripravljamo kakšno presenečenje. Kakšno, pa izveste v oddaji, ki prihaja na televizijske zaslone 16. septembra.

Vsak dan na Kmetiji je preizkušnja in le najboljšega tekmovalca, ki bo kos vsem izzivom, na koncu čaka 50.000 evrov.