O šovu Kmetija

Kmetija je resničnosti šov, v katerem se skupina tekmovalk in tekmovalcev poda na izkušnjo spoznati kakšno je bilo življenje na kmetijah nekoč. Topla voda in udobna postelja sta luksuz, hrana, ki jo morajo pridelati sami pa tudi. Tekmovalci so razdeljeni v revnejšo in bogatejšo družino; prva spi v hlevu, druga na posestvu. Pred njimi so tedenske naloge, če so le-te uspešno opravljene, pa odloči gospodarica Nada. Oddajo vodi Natalija Bratković, zmagovalec ali zmagovalka prejme denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov.