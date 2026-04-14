Kmetija

Obeta se napeta dirka, Pia pa vsa zaskrbljena

Velenje, 14. 04. 2026 16.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Su.S.
Kmetija 2026

Nocoj se bo na posestvu odvila dirka, kot je v Kmetiji še ni bilo. Izid lahko spremeni potek igre, saj zmagovalcu prinaša imuniteto pri izboru drugega dvobojevalca. Pia Filipčič, ki bo tekmovala v paru z Dejanom Guzejem, bo povsem v skrbeh, ko bo med poskusno vožnjo odpadlo kolo.

Dan pred areno se bo na posestvu odvila dirka, ki zmagovalcu prinaša imuniteto pri izboru drugega dvobojevalca. Gregor Merdaus, Jan Zore in Franc Vozel so se dan poprej pogovarjali o sabotaži, a bodo ugotavljali, da ne bodo mogli prirediti rezultata dirke. Jan bo razmišljal celo o tem, da bi glavo družine Dejana Guzeja zaprl, da ta ne bo mogel zmagati. Aleksandra April pa bo mnenja: "Dejan bo izdahnil, zato da bi zmagal, ampak ne vem, če mu bo kondicija pustila."

Emo Dragišić, ki si v areno želi prav z Aleksandro, bo začelo skrbeti, ko bo ugotovila, da so gare Dejana in Pie Filipčič težje od ostalih. Ema: "Jaz sem ravnokar ugotovila, da bosta Pia in Dejan izgubila, tako da zdaj moram narediti nov načrt, v čem bom premagala Pio." Skrbelo bo tudi Pio, ko bo garam med poskusno vožnjo odpadlo kolo. A ko bo Dejan začel namigovati o sabotaži, se bo jezila, da ni za to. Pia: "Naj se on osredotoči na to najino gumo, da jo popravi."

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 pia filipčič

