Obeta se prvi mešan dvoboj, drugi dvobojevalki sta Suzana in Klara

Klara na Marcelovo željo druga dvobojevalka

Družina v hiši je prva izbirala drugega dvobojevalca. Patricija Virant je glasovala za Davida Petra Sekirnika, Klara Vodopivec in Mateja Šereg prav tako. Vsi moški v družini so glasovali za Klaro in Marcel je ob tem povedal, da so se odnosi malo izboljšali, a je z njo še vedno težko. Ker je bil rezultat izenačen, je končno odločitev sprejel glava družine. Klara je tako postala druga dvobojevalka. Klara: "Če si me pa Marcel tako zelo želi v kajži, bom šla pač z njim tudi v kajžo in v areno, če izgubimo nalogo." Patricija: "Marcel je dokazal, da je prestrašen, da se boji kakšno drugo tekmovalko izbrati oz. tekmovalca, in si je izbral po njegovo najlažjo pot."