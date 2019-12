Obeta se srdit boj za mesto drugega superfinalista

Potem ko je Jan Klobasa zasedel prvo mesto v letošnjem superfinalu Kmetije, se bosta v nocojšnji oddaji Luka Lampret in Rene Šantić pomerila za drugega. Luka Lampret je jutro pred dvobojem prekipeval od energije, opazil je tudi, da je njegov nasprotnik precej zaskrbljen. Luka: "Rene je zelo živčen, malo ga je tudi strah. To ni nič narobe, mene je tudi malo."

Gospodarica Nada pa bo še zadnjič prišla na posestvo in vsakemu izmed finalistov in članov porote prinesla lep spomin na tekmovanje. Očitno bo izbrala s srcem, kajti preteklo bo veliko solz. Sara: "Zelo hitro je šlo in tako lepo je bilo." Tekmovalci se bodo Nadi zahvalili za vse in ji namenili tople objeme.