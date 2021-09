Od vpitja do smeha: pri glasovanju o drugem dvobojevalcu nenadni preobrat

Napetost se je, odkar je Stanka v pismu za glavo družine določila Mario, le še stopnjevala. Maria je skušala ohranjati nadzor nad delom članov družine, a je s svojim nenehnim postavljanjem vprašanj in deljenjem nasvetov povsem razburila že tako napete sotekmovalce. Kdo je postal drugi dvobojevalec in kaj je Francu pošteno pognalo kri po žilah?

icon-expand Natančnost je pomembna. FOTO: POP TV

Maria je na Kmetiji, ki si jo lahko na YOVO ogledate že dan pred predvajanjem na televiziji, gnala člane družine k delu že navsezgodaj zjutraj. "Glede Marie smo vsi skeptični. Preveč je povsod, daje neka svoja mišljenja, razmišljanja …" je njeno nadziranje komentiral Gino. Maria je nadaljevala z dodeljevanjem nalog, kar je vse bolj jezilo tudi Aljaža: "Odkar je Maria dobila ta klobuk, je tako, kot da je pojedla vse znanje sveta. Samo patruljira naokoli in nič ne naredi." Sodu je dno izbilo njeno vprašanje, ali se pri delu držijo 'vaservage' in če postavljajo vse prečne letve v linijo.

Do centimetra natančno Maria je merila, ali so vse deske naravnost, kol, ki ji ni bil všeč, so morali nadomestiti z drugim, češ da ji prejšnji 'ni ustrezal'. "Koli, ki jih mi zabijamo, so podobni Marii. S tem da je Maria zabita v glavo, kol pa v tla," je bil žaljiv Aljaž. Ambrož je medtem skušal razvozlati uganko, ki so mu jo v sklopu skrivne naloge naložili strici iz ozadja, a mu nikakor ni šlo. "Očitno nisem dovolj pameten," je razmišljal naglas. Maria je nadaljevala svoj ukazovalni pohod in usmerjala pri delu tudi Karin in Tjašo. Tjaši se je zdelo, da bi morali z apnom barvati notranjost, ne pa zunanjost hleva, a se Maria ni pustila prepričati. "Jaz sem prepričana, da je tole za hlev, tega se bomo držali," je vztrajala. "Vedno, ko smo doma barvali štalo, smo urejali tudi notranjost hleva in hlev se barva z apnom," je pojasnila Tjaša in dodala, da se ji zdi, da bi se lahko konj, če bi notranjost hleva barvali s čim drugim kot apnom, zastrupil. "Pomojem nam gospodarica ne bo dovolila konjev imeti tu," je še dodala Tjaša, Karin pa se je strinjala s Tjašo, da Maria najverjetneje ne ve, katera je barva za zunanjost in katera za notranjost.

icon-expand Pogovarjali so se o tem, kdo bi bil najprimernejši za drugega dvobojevalca. FOTO: POP TV

Špekuliranja glede drugega dvobojevalca Med preostalimi člani družine je v kuhinji potekal pogovor o Janu in izbiri drugega dvobojevalca. "Srčno upam, da bo šel ven," si je zaželela Majda. "Moj odnos z Janom je pokvarjen, jaz razmišljam samo o tem, da naj gre," je še dodal Gino, ki se je med delom pogovarjal z Aljažem. Aljaž je sicer priznal, da bi za drugega dvobojevalca najraje izbral Ambroža, ker da se je Jan z njim še najbolj zbližal in da če že želi igrati umazano igro, tega najverjetneje Ambrožu ne bi naredil. Bližal se je čas za glasovanje o drugem dvobojevalcu in med člani družine so potekali pogovori o tem, kdo bi bil najprimernejši kandidat. "Mattia se je pokazal v pravi luči, se 'šlepa', je pravi lenuh, In takih tukaj ne rabimo," je dejala Nina. Maria ni popuščala Maria je še vedno modrovala glede tega, ali so vse letve v liniji. "Tako kot boš rekla, bomo naredili," je rekel Jan. "Ambrožu sem pustila, da je prevzel vodenje glede ograje, zato se zdaj stvari popravljalo," pa je bila neizprosna Maria. "Kako si si zamislil, da zdaj tole rešimo in pogoljufamo?!" je spraševala Ambroža, ta pa je bolj kot o ograji razmišljal o svoji skrivni nalogi. Na drugi strani je Aljaž že norel zaradi Mariinega ukazovanja. "Ja, kako bomo zdaj pogoljufali?" je Maria še naprej spraševala Ambroža in Jana: "Kako bomo naredili, da ne bo takega velikega razpona?" "Koliko je to … dober centimeter?" je odvrnil Jan. "Ja, na slabe dva metra, meter pa pol …! ni popustila. Ogrado si je ogledovala od daleč, merila na milimetre natančno … živci so drugim članom družine popuščali. Aljaž, Lina in Majda niso zmogli o njej povedati niti ene lepe besede. Ambrožu se je ob vsem skupaj samo še smejalo.

Francu dokončno popustili živci Živci so popustili tudi Francu. Maria je vztrajala, da so vsi vse počeli narobe, češ da je niso poslušali in upoštevali. »Premalo stebrov je!« je vpil Franc, Maria pa je s prstom še vedno kazala nanj. "Glava družine mene f… za 2 centimetra, a ona še štale nima namerjene. Kje je tu logika?! Za 2 centimetra!" je norel. "Moja logika je bila, da postavimo kole na 3 metre," je pojasnjevala Maria. "Ni dopustno, da je nekje 3,8 metra, drugje pa 3, 92!!" "Podrli ti bomo vse!" je bil jezen Franc: "Delamo ograjo že cel dan! Zaradi take babe zmešane se ne bom več sekiral!" Prav nič bolje ni kazalo pri barvanju hleva. "Mogoče majčkeno manj barve na čopič, dvakrat greš čez, pa bo zadeva stekla," je modrovala Maria, Majda pa je komaj zadrževala jezo v sebi. Modrovala je tudi Karin, kako naj meša barvo. Mariino spraševanje in vtikanje je Franca popolnoma razjezilo. "Pusti me! Kot da me ni! Pojdi stran!" se je drl, Maria pa je še kar hodila za njim. "Ne poznaš me. Lepo ti govorim!" jo je opozarjal, a ni dala miru in spraševala, zakaj se niso držali njenih navodil. "Bomo vse ven zmetali in na novo naredili!" je vpil Franc. "Imamo čas cel dan in celo noč!" "Jaz se počutim retardiran," je obupoval Mattia. "Desetkrat pojasni eno in isto stvar."

icon-expand Maria bi predala klobuk FOTO: POP TV

Maria bi predala klobuk Maria se je odločila sklicati sestanek, a je še pravi čas na posestvo prišla voditeljica Natalija in vse povabila za mizo. Prišel je čas za glasovanje o drugem dvobojevalcu. Ambrož se je zavedel, da je zanj prepozno – skrivne naloge ni opravil. Maria je pred Natalijo spregovorila o dogajanju na kmetiji. Po njenem mnenju je Aljaž moteč, a Aljaž in večina tekmovalcev je prepričanih, da Maria preveč pametuje glede stvari, na katere se ne spozna. "Marsikdo od nas je že delal na kmetiji, vemo s čim se mora štala pleskati, ampak delamo, kot nam reče," je pojasnila Tjaša. Franc je pritrdil, da se vsako štalo, kurnik – vse, kjer so živali, barva z apnom, da se razkuži. Člani družine so bili tokrat enotni – z glavo družine se ni glede dela strinjal nihče. V nekem trenutku je želela Maria predati svoj klobuk, a jo je Natalija hitro utišala. "Tega ne moreš storiti, Stanka te je določila za glavo družine in do konca tedna je klobuk tvoj." Nenadni preobrat Glasovanje je potekalo razmeroma hitro, največ kamenčkov je pristalo pred Anžetom, ki je postal drugi dvobojevalec. A le za kratek čas. Tik pred Natalijinim odhodom je Ambrož članom družine razkril svojo skrbno varovano skrivnost, da je imel skrivno nalogo, ki pa je ni uspešno opravil. Drugi dvobojevalec je tako postal prav on. Maria sklicala sestanek Maria si je zaželela nagovoriti družino. "Do nobenega nisem imela tako nespoštljivega odnosa kot vi do mene," je začela svoj govor.in nato povabila člane družine k delu, a na tak način, da so le zavijali z očmi. Lotili so se dela, kmalu pa se je vse skupaj sprevrglo v pravo zabavo.

Dan se je za nekatere zaključil povsem v drugačnem slogu, kot je potekal dan. Brez živčnosti in prepirov – Nina in Ambrož sta si privoščila nekaj prijetnih trenutkov na ležalniku ob ognju.

icon-expand Nina in Ambrož FOTO: POP TV

Kako se bo razvijala njuna romanca? Bo ostalo pri stiskanju ali se bo med njima vseeno zgodilo kaj več? To in še, ali so uspešno opravili tedensko nalogo, izveste že jutri ob 21.00 na POP TV. Ali pa hitro skočite na VOYO.