Odločale so izkušnje, Polona je v dvoboj izzvala Ines

OGLAS

Polonine odprte karte Tim Novak je spraševal Polono Kranjc, zakaj se je po njenem mnenju znašla na tapeti. Polona mu je povedala, da igra z odprtimi kartami in vsakomur iskreno pove, kako bi ravnala. Polona: "Oni to razumejo kot neko preračunljivost, neko taktiko, in vedo, da sem tu najbolj organizirana in največji taktizer."

Tamara skrbi za poškodovana gozdarja. FOTO: POP TV icon-expand

Poškodovana gozdarja Gozdarji med opravljanjem naloge naleteli na veliko težavo. Anja Malešič je dan poprej stopila na žebelj, Marcela Verbiča pa je bolel hrbet. Tamara Talundžič je tako ostala sama in spraševala se je, kako bodo lahko zmleli moko. Na srečo se je ta dan izteklo Timovo gostovanje na posestvu, zato je lahko računala vsaj na njegovo pomoč. Triler klan dobi konkurenco Potem ko je Triler klan pokazal svojo premoč, so ostali tekmovalci začeli oblikovati drugega. V njem bodo očitno Stanislav Travnikar, Žiga Mohar, Žan Hronek in Tjaša Vrečič. Tekmovalci so sklenili, da se morajo povezati, da bi lahko iz igre izločili močne konkurente. Žiga: "Jaz definitivno sem mož beseda. Jaz upam, da so tudi oni tako iskreni, pa da se bodo držali tega. Pa da pomečemo te znane obraze ven."

Triler klan je dobil konkurenco. FOTO: POP TV icon-expand

Polona na zagovoru Natalija Bratkovič je zbrala družino, da bi Polona obelodanila svojo odločitev glede druge dvobojevalke. Pred tem se je morala zagovarjati zaradi premajhnih obrokov hrane, pa tudi zaradi zamujanja. Zagovarjati se je morala tudi zaradi tega, ker ne pomagajo pri tedenski nalogi. A je poudarila, da imajo tako ali tako veliko dela. Medtem je Marjana Povše v hlevu dopovedovala Nuši Šebjanič, da bi se morala potruditi pri delu, saj da je družina odvisna od njih. Ines je druga dvobojevalka Polona je Nataliji povedala, da Laure Beranič ni želela izbrati za svojo nasprotnico: "Ona mi je tukaj najbolj pomembna." S Tjašo se tudi ni želela pomeriti, saj se je zavedala, česa je sposobna. Odločala se je med Ines Dužič in Majo Triler. Polona: "Na koncu je pretehtalo to, kdo ima tukaj več izkušenj, tako da sem se na koncu odločila za Ines." Slednja ob tem ni čutila strahu, jeze ali razočaranja.