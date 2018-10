'Odločil sem se, da mu dam priložnost, čeprav si je mogoče ni zaslužil'

Po hudo napetem boju v areni se je prejšnji teden od šova Kmetija poslovil Celjan Sandi. Povratniki so mu dali še eno priložnost, da se je lahko vrnil na Kmetijo in maščeval ostalim. "Preden sem se videl na televiziji, me je skrbelo, ali sem izbral pravilno, ko sem za maševanje izbral Franca. Ker je bil kriv, da kljub dogovoru ni držal za nas fante ... Vesel sem, da je bila odločitev pravilna." Zaradi te odločitve pa je bil to udarec celi družini: "Moj načrt je bil, da se maščujem vsem."

Kljub temu da se je šov snemal sredi vročine, pa Sandi ni slekel dolge majice, tako je mnoge zanimalo, kaj je bil vzrok? "Kot mlad študent sem kopal jarke in vem, kako je biti na soncu v kratkih rokavih ... če bi bil v kratkih rokavih, bi me zagotovo grdo opeklo sonce, sploh ker s seboj nismo imeli krem za zaščito proti soncu. Tudi zaradi komarjev in obadov je bilo lažje," nam je zaupal v kratkem klepetu.