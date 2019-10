Ogenj v strehi zaradi nepričakovane Tomove poteze

DvojčkaKlobasa, Tom Zupan in Luka Lampret so že lep čas zavezniki. Resda je njihova složnost že večkrat bila na preizkušnji, a takšnega pretresa, kot ga je s svojo nepričakovano potezo povzročil Tom, še niso doživeli. Tekmovalec namreč nikomur ni zaupal, da se bo javil za črno ovco, saj se je želel odpočiti in razmisliti o taktiki, družina pa je z veseljem uresničila njegovo željo.