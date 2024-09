Oglejte si novo posestvo šova Kmetija

Kot so nam povedali iz produkcije Kmetije, se posestvo nahaja blizu majhne vasi Lopata pri Hinjah, nekje na pol poti med Žužemberkom in Kočevjem. To območje spada v Suho krajino. Posestvo, ki ga uporabljamo, je veliko približno 14 hektarjev. Večji del tega zajema pašnik za živali in vrtače, ki so značilne za te pokrajine.

Drugi objekt po velikosti je hlev, ki je velik 85 kvadratnih metrov. Ta objekt je tlorisno precej razgiban, v njem je prostor za krave, ovce, kokoši, omogoča pa tudi bivanje manjše skupine tekmovalcev.

Tretji po velikosti je objekt, ki je skrit tekmovalcem na posestvu in se nahaja ob obrobju gozda. Velik je 70 kvadratnih metrov. Tukaj so najtežji pogoji za življenje. Cel objekt je bil zgrajen izključno iz zelo starega materiala, prav tako je bil tudi opremljen s starim in do konca izbrabljenim pohištvom, tako da tukaj tekmovalcem res ne bo lahko živeti. Komu bo namenjen ta objekt? To bo razkrito že v prvem tednu šova!

Potem pa sta na posestvu še dva manjša objekta velikosti 20 kvadratnih metrov, ki služita produkcijski ekipi za snemanje izjav. Tekmovalcem pa sta na voljo še delavnica velikosti (30 kvadratnih metrov) in kajža v velikosti 15 kvadratnih metrov, ki pa je tokrat postavljena v gozdu in zgrajena med in na drevesih kot hiška na drevesu.

Na posestvu so tekmovalce pričakale dve kravi, ovce in kokoši. Če bodo tekmovalci uspešno opravili tedenske naloge, bodo dobili še več simpatičnih živali, ki bodo postale njihove prijateljice. Izdamo lahko, da bo "glavna na vasi" prav koza Jolanda.