Kmetija

Osamljeni jezdec Igor: Tale biceps je ostal sam

Velenje, 24. 02. 2026 21.27 pred 32 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2025

Dino Kurtović je za glavi družine imenoval La Toyo Lopez in Alenko Weiss, ki si delita skupno usodo. V hlev so morali Aleksandra April, Ema Dragišić, Dejan Guzej in Igor Mikič. Slednji je bil zaradi tega zelo slabe volje, počutil se je kot osel.

Magičen trenutek na posestvu

Družina je večer po dvoboju dobila novega člana, telička. Franc Vozel je dogodek vzel zelo resno, počistil je hlev, božal mamo kravo in pomagal pri telitvi. Franc: "To je prava kmetija, da nekaj takega vidijo tudi drugi, da se na kmetiji tudi nekaj takega dela, ne samo prepiri, kreganje." Ko je na posestvo prispel veterinar, so tudi ostali člani pomagali pri telitvi, nato pa so telička očistili in mu pomagali pri prvem dojenju. Franc je ob tem posebej pohvalil vsestransko Urško Gros, ki je bila ob lepem dogodku povsem raznežena.

Franc Vozel in Urška Gros sta pomagala teličku pri prvem dojenju.
FOTO: POP TV

Franc: Na kmetih se to ne dela

Franc je tudi zjutraj poskrbel za živali, ob tem pa kritiziral pomanjkanje skrbi zanje s strani drugih tekmovalcev. Ni mu bilo všeč niti to, kako se Carmen Osovnikar otepa hleva. Franc: "Zakaj? Vsak naj gre v hlev, da bo videl, kako je tam." Dodal je še: "Jaz sem alergičen, da so ženske zjutraj, ko vstanejo, najprej pred ogledalom. Traja dve, tri ure, preden k sebi pridejo. Na kmetih se to ne dela, jaz še nisem videl kmečke ženske, da bi vstala, pa da bi šla pred ogledalo, pa se mazala, pa nohte urejala, potem pa v štalo. Če bi kmečke ženske to delale, ne bi bilo nobene kmetije v Sloveniji."

Družina z dvema glavama

Dino Kurtović je v svojem pismu tekmovalkam sporočil, naj se ne podcenjujejo, tekmovalcem pa, da naj bodo pošteni. Franca je prosil, naj ne pozabi na njune prepire, Urški in Žanu Zoretu se je želel pridružiti med dopustom na Maldivih, Juša Čopa in Marka Baržića je prosil, naj mu sledita, s Carmen pa bi šel po nakupih. Upal je tudi, da se bosta z Dejanom Guzejem kmalu spet videla, podaril mu je svojo obutev. Žigu Florjanu Sedevčiču je sporočil: "Če ne bi imel toliko žuljev, ne bi tako popuščal." Z Igorjem Mikičem pa se je želel srečati na kakšni tekmi, da bi ga skupaj 'pošmeksala'. Za novo glavo družine je določil La Toyo Lopez in Alenko Weiss.

'Mi se lahko obrišemo pod nosom'

Igor, Juš in Jan Zore so bili razočarani. Pričakovali so, da bo Dino izpolnil svojo obljubo in za glavo določil Aleksandro April. Igor: "In še en plan se nam je sfižil. Carmen spet ostaja v hiši, tako kot Pia in Ema. Mi se lahko obrišemo pod nosom." Njega in njegove zaveznike je motilo tudi to, da se je Mark že začel vrteti okoli novih glav. Franc pa se je veselil, ker je nepričakovano imenovanje pokvarilo njihove načrte. Franc: "Oni so mislili, da bodo še kar ležali." Bil je mnenja, da mora Igor prvi v hlev, da bo dokazal svojo moč. Želel je tudi, da bi Juš znova poprijel za delo, saj se je po Igorjevem prihodu povsem spremenil.

Ena glava si zapisuje, druga je za okras

Gospodarica Nada se je čudila, ko sta pristopili dve glavi. Čudila se je tudi, ker sta glavi znova ženski: "Jaz ne vem, ali so ti dedci res čisto nesposobni." Naloga družine bo tokrat prav posebna. Postaviti morajo kres, material zanj bodo nabrali v gozdu. Izdelati morajo vsak svojo baklo in venček. Dve gredici morajo zasaditi z zelišči, shrambo pa dokončati. Postaviti morajo police in jo zapreti. Nada je družini pripeljala šivalni stroj, da si bodo lahko sešili oblačila za praznovanje kresne noči. Alenka si je pridno zapisovala vsa navodila, La Toya pa je bila po mnenju gospodarice poleg samo za okras.

Ema in Igor slabe volje v hlev

Alenka in La Toya sta za dekli določili Aleksandro in Emo, za hlapca pa Igorja in Dejana. Alenka: "Rabimo tudi mišice v hlevu." Ema in Igor sta bila zaradi tega zelo slabe volje in tekmovalec se je jezil, da bo nalogo sabotiral. Dejanu se je to zdelo otročje: "Ko je treba delati, ga ni, ko je treba govoriti, je pa vedno alfa in najmočnejši. Ko je bilo treba voziti dol, je rekel, da je to mala malica, zdaj ko je pa na vrsti za delo, pa to očitno ni več mala malica."

Vihteti bodo morali sekiro

V hlevu je tudi zaradi Eme vladala zelo slaba volja, nakar je vse presenetila Natalija Bratkovič. V pismu je zapisala, da jih naslednji dan čaka dvoboj, v katerem bodo morali dobro vihteti sekiro. Še posebej je računala na dekli, na dvoboj pa so se lahko pripravljali vsi. Kaj to pomeni, bo razkrito prihodnjič.

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije jutri ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Pasica Kmetija
kmetija 2026 igor mikič

Posestvo bo pretreslo pismo izpadlega tekmovalca

devlon
24. 02. 2026 21.45
kk napeto
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
