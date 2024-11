Tekmovalci bodo osupli, nekdo je našel vstopnico za finalni teden

Tim Novak bo na ušesa vlekel pogovor med Tjašo Vrečič in Žigo Moharjem. Na podlagi slišanih drobcev bo prišel do zaključka, da mora iskati nekakšno skrinjo: "To je edina logična stvar. Ti potrebuješ ključ, da odpreš skrinjo." Pri iskanju mu bo pomagala Anja Malešič in na koncu se bo trud enega od njiju obrestoval. Natalija Bratkovič bo namreč pred dvobojem v areni razkrila, kaj so zmagovalci dvobojev hlapcev in dekel iskali v gozdu: "Vprašanje, ki ostaja, pa je, kaj je bil sploh cilj tega izziva. Prišel je čas, da resnica pride na dan." Vsi bodo osupli, ko bo nekdo iz žepa povlekel vstopnico za finalni teden.