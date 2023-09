Otvoritev nove sezone Kmetije s številnimi presenečenji

Nocoj se začenja nova, že deseta sezona resničnostnega šova Kmetija . Na posestvu se bo naselilo kar 22 tekmovalcev iz vseh koncev in krajev Slovenije. Žensko polovico sestavljajo Anja Malešič z Otočca, Klara Vodopivec iz Podbočja, Klavdija Bertalanič iz Murske Sobote, Maja Pavlovič iz Laškega, Mateja Šereg iz Šmarja pri Jelšah, Nuša Maloprav z Vranskega, Paricija Virant iz Ribnice, Sara Bajec iz Velenja, Suzana Bajrić iz Idrije, Tatjana Prevolšek s Ptuja in Tamara Talundžič iz Ljubljane.

Na idiličnem posestvu na Dolenjskem tekmovalce pričakujeta voditeljica Natalija Bratkovič in gospodarica Nada Zorec. Kot je razkrila Natalija, 11 moških in 11 žensk čakajo velike, težke in zahtevne dileme. Izzivi bodo največji doslej, naloge pa najtežje. Razdeljeni bodo v dve družini, vsaka bo imela svojo glavo. Tekmovalci si bodo obstanek na posestvu lahko zagotovili z delom in taktično igro, odločilni pa bodo spopadi v areni, kjer se bodo pomerili v treh vrstah dvobojev – v moči, spretnosti in znanju.