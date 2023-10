Patricija ima dovolj: Če se boš moral boriti, prosim, da izgubiš

Pred prihodom gospodarice Nade se bodo v hiši kar vrstili prepiri. Marcel Verbič bo jezil vse po vrsti, nato pa se bosta udarila še Mateja Šereg in David Peter Sekirnik . Patricija Virant : " Moški so katastrofa. " Marcelu bo kar naravnost povedala: " Če se boš moral boriti, prosim, da izgubiš. " Žan Simonič pa se bo hudoval nanjo, češ da morajo dokončati tedensko nalogo, ona pa počne vse kaj drugega.

Napetosti bodo na vrhuncu tudi zaradi tega, ker je družina v hiši nakuhala samo osem litrov žganja. A to ni edini del naloge in vprašanje je, kako se bo na koncu odločila gospodarica Nada. V kajži na dvig zastave čakajo Marcel Verbič, Klara Vodopivec, Tim Novak in Suzana Bajrić. Kateri par dvobojevalcev bo moral v areno in kdo se bo moral posloviti?