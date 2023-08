Patricija iz Ribnice odkrito: Upam, da se bomo čim prej znebili moških

29-letna Patricija Virant je po izobrazbi farmacevtski tehnik, po koncu šolanja se je tudi hitro zaposlila. Je mamica malega Reneja, pravi pa, da je preprosto podeželsko dekle, ki je vedno pripravljeno na sodelovanje, pogovor in pomoč. Da bi se preizkusila v resničnostnem šovu, kot je Kmetija, je bila njena dolgoletna želja. Ko so izvedeli, da jo bo tudi uresničila, so bili njen partner in starša na začetku zelo šokirani. Patricija: "Ker pa vedo, da si želim te izkušnje, pa so me potem tudi podprli."